台灣的「世界第一」紀錄？他看維基百科驚呆：原來這麼多
編輯中心/綜合報導
2021-01-27 16:30:53
從去年至今全球受到疫情拖累，相較之下，台灣的防疫表現和經濟成長表現亮眼，經常躍上國際媒體版面，博得盛讚。不過就有網友發現，一查維基百科才知道台灣的「世界第一」紀錄還真不少，只是有許多是負面的排名，像是少子化、醫療訴訟率、口腔癌等等，引發討論。
有位網友在「Dcard」討論區發文表示，「無聊滑維基百科，原來台灣的世界第一紀錄挺多的」。而從原PO截圖分享的維基百科頁面看來，台灣的「世界第一」包括：近視率42％達到世界第一、大腸癌罹患率全球第一、少子化全球第一、離婚率亞洲第一，全球第三、房價所得比和香港爭第一、便利商店密度世界第一、機車密度世界第一。其他還有遭網攻頻率世界第一、人才流失2014年全球第一、滑手機每日平均時數世界第一、醫療訴訟率世界第一、社群恐慌症世界第一、駕駛人均罰單2003年世界第一等等。
台灣的這些「世界第一」紀錄掀起熱議，網友紛紛在底下留言回覆說，「大學錄取率勒，我覺得這也挺高的」、「鍵盤酸民世界第一」、「如果這些是真的，那台灣的問題也太多」、「要不要補一下IC代工-台積電，世界第一、IC封測-日月光，世界第一、IC設計-聯發科，多媒體晶片世界第一」、「不然怎麼會有逃離鬼島這個詞」。不過維基百科的頁面是所有人都可以動手編輯，資料的真實性或者時效性未必百分百正確，所以也有網友吐槽「你看過這些統計引述來源？幾乎都是一則新聞，超不可信」、「維基看看就好，大家都可以改的東西」。（編輯：倪浩軒）