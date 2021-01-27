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黨產抄光再爆分攤金紛爭　李乾龍訴苦：黨中央確實很辛苦

記者 陳弘志 / 台北報導

2021-01-27 16:51:52｜2021-01-27 17:47:41

國民黨黨公職分攤金爆發紛爭，負責協調的祕書長李乾龍27日表示，中央一定會尊重地方，繼續跟大家協調，不過他也強調「黨中央確實很辛苦」。（圖／記者陳弘志攝，2021.1.27）
▲國民黨黨公職分攤金爆發紛爭，負責協調的祕書長李乾龍27日表示，中央一定會尊重地方，繼續跟大家協調，不過他也強調「黨中央確實很辛苦」。（圖／記者陳弘志攝，2021.1.27）
國民黨因為黨產被政府查封，加上黨公職成員與中央委員必須繳納分攤金與責任募款額給中央，引爆部分中央委員不滿串聯抗議，負責協調的國民黨祕書長李乾龍今天(27)表示，中央一定會尊重地方的心聲，繼續跟大家協調，不過他也強調「黨中央確實很辛苦」。
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李乾龍在中常會後與中常委聯誼會祕書長謝坤宏見面。李乾龍回答記者，表示大家會協調，中央一定會尊重地方的意見，「黨中央確實也很辛苦，需要資金運作，今年財務還有很大的缺口」。
李乾龍強調，募款責任額都是中常會通過的。至於去年的責任額，當然要算，「但是109年的，我們會從寬認定。該給中央，就繳給中央；該分給地方，就分給地方。如果中常委有在地方兼職，我們可以考慮原先繳給中央的經費，有多少比例可以回撥到地方去，也照顧地方的運作」。

代表中央委員表達不滿訴求的謝坤宏表示，他在中常會上已經發言反映，希望黨中央審慎處理。他強調委員們不是不繳錢，只是希望第一、這筆錢要合理，第二、中央要把委員的權責說清楚。謝坤宏說，他還會繼續向組發會主委李哲華溝通，因為大家都愛黨，希望黨有所改變，但一定要接地氣、聽地方心聲。

文傳會主委王育敏會後說明，這次有關黨公職分攤金的議題，並沒有提案納入討論，只有幾名中常委發言。他們認為在實務過程中，凡是過去捐助給候選人的經費，都應該一併納入計算，主席江啟臣已經責成祕書長李乾龍進一步溝通。
王育敏強調，這項制度是經由中常會通過的，細節可看怎樣調整，但是黨公職分攤金應該建立制度，目前制度大方向並沒有改變。會中也有中常委提議，是否可以按照一定比例，一部分給中央，一部分給地方？只要委員提出，經過考量若是可行，且在中常會上通過，都有協調溝通的機會，但大家一定要一起遵守與執行。
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