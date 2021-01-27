英放寬BNO移民政策　南早：令港人頭痛

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據報導，52歲張姓女士計畫與丈夫和兩名兒子趁這次機會移居英國，但當她告訴其71歲母親時，母親向她怒吼，表示不希望這種事情發生。
張女士向母親說，移居英國並非因為政治，只是為了兩名兒子，但母親仍然反對，講了一些令人傷心的話。
張女士說，母親質疑英國此時放寬港人移居當地，只是想吸走香港的資金。
至於張女士的丈夫，他是選擇留港的，但為了兩名小孩可以在更自由的地方居住，也願意一家人遷往英國；他們一家計畫今年夏天赴英。
報導同時訪問了5個計畫赴英的家庭，他們一致表示不再信任香港政府，因此決定趁此機會遷往英國。
不過，浸會大學的劉姓學生就未能遊說父母遷往英國。她說，曾遊說父母申請BNO護照，以便一家人移民英國，但父母一口拒絕。
據報導，這名女學生嘗試遊說父母，2019年「反送中」運動的爆發和香港實施港區維護國家安全法後，香港已經變了，但父母不認同其觀點，指她不尊重國家（中國），又批其移民理由荒謬。
因應香港國安法的實施，英國此前擴大BNO持有人權利，讓BNO港人可自1月31日起與家人申請特別簽證赴英國居留。
根據這個俗稱「5+1」方案，持BNO港人及受養人可申請特別簽證留英5年後，申請居留權，再居住1年便可取得永久居留資格。
英國內政部此前聲稱有多達540萬名港人符合申領BNO簽證的資格，包括290萬有BNO身分的港人、230萬名親屬。
香港行政會議成員、新民黨立法會議員葉劉淑儀日前在報章撰文指出，針對英國放寬香港BNO護照持有人移居英國限制，北京中央是時候考慮採取反制措施，嚴格執行中國國籍法第9條，即禁止港人擁有雙重國籍。
香港行政長官林鄭月娥12日曾說，中國有權對BNO護照問題採取行動。
她說，中英兩國政府對如何處理BNO護照早有共識，如果有人單方面偏離共識，另一方要採取行動是理所當然的事。
至今，北京方面仍未發表任何回應英方相關政策的反制措施。（編輯：楊昇儒）1100127