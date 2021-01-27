社群板塊遷徙！去年僅IG互動正成長　Podcast討論量漲8倍

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2020年每篇貼文或影片發布後，在不同平台上平均可獲得的留言數，與2019年同期有不同變化。數據顯示，在臉書平台上，雖然每篇文可獲得的讚數成長28.3％，不過分享數與留言數分別降低3％與13.6％；而在YouTube上，每支影片觀看次數較2019年同期些微上升約0.2％，但留言數卻下降10.1％。
不過，數據指出，Instagram（IG）的前500大頻道則在對貼文與影片的互動相較於2019年都是有所正成長，尤其留言聲量幅度達18.4％，品牌官方帳號的回應數更大幅成長73％；由此可見，網友在IG的使用頻率上高且互動也更緊密，因此IG平台在台灣市場的重要性持續提升。
另一個不可忽視且在網路上討論量高度竄升的平台為Podcast。調查指出，在2020年疫情期間，平均季成長率高達81％，較2019年同期成長了8倍之多。
報告指出，從討論量的熱門詞彙當中可發現，網友常聽的Podcast內容類型包含語言學習、新聞時事及知識分享；最常提及的Podcaster包含百靈果、馬克信箱和股癌；網友傾向在運動及通勤時收聽Podcast節目；另外，網友討論中提到YouTube廣告太多、用眼過度不想看影片、場景不適合看影片、看影片太久會膩等等，都是Podcast有別於YouTube的使用環境優勢之處。
此次報告也同步公布第三類媒體年度排行，其中蔡阿嘎仍高居第一，而這群人TGOP、鍾明軒等網紅則分列亞、季軍。意藍資訊資料分析師楊智宇分析，長期第一聲勢不墜的蔡阿嘎與剛發唱片的鐘明軒等，每一支影片觀看數都高達幾十萬甚至破百萬瀏覽次數，但在網友的好感度上皆偏負面，主要是受到去年一些爭議事件影響，雖然討論聲量衝高，但也影響了網友們對這些高知名度網紅印象的觀感。
楊智宇指出，品牌除了要看其網紅在自身頻道的聲量表現之外，也需要觀察此網紅在網路上被討論是正面居多還是負面，企業品牌與網紅合作時也應審慎評估其合作後對品牌的利弊。
2020年在第三類媒體的變遷之下，也對公關行銷產業帶來了深遠的影響。根據先勢集團公布資料，該集團2020年所執行的活動中，O2O（Online To Offline，線上帶動線下）行銷活動年度成長30％；而KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）的活動參與提升，佔比達到25％，可看出第三類媒體與企業品牌在行銷溝通或活動合作上皆日趨緊密。
先勢集團旗下聯太公關總經理康惠美表示，在「遷徙」年的推波助瀾之下，第三類媒體的樣貌也隨之變遷，尤其因為疫情的刺激下帶動了「宅經濟」的發展，更進一步帶動「帶貨網紅」興起，帶動了消費的新浪潮；帶貨網紅包含企業主，由自身的投入更具說服力，也加深了消費者對此產品的信任感；直播店家則在蓬勃發展的電商市場中，店家老闆以直播直接與消費者互動；團購社團的團爸團媽則是透過其自身體驗的分享，推薦粉絲以特殊團購優惠進行消費。
康惠美指出，另一個樣貌變遷則是「跨界網紅」，加入了藝人及Model的「星」勢力，過去藝人與品牌的合作大多是代言或是出席活動，但藝人現在也開始多角化的轉型及跨界經營，與網紅的界線也愈來愈模糊，許多藝人創立自己的自媒體平台多元開拓新舞台或演藝新生命，擴大受眾族群，成為未來企業品牌尋找合作網紅時的新選擇；而品牌常在活動上配合的Model們也有更多的發展，這些在社群媒體上頗具影響力的網美及網帥Model，不僅在實體活動上展示及演繹產品，個人社群更有與粉絲互動機會，進一步向線上延伸品牌宣傳觸角。