聯電全年每股純益創近20年新高 聯發科26.01元創6年新高
記者許家禎/台北報導
2021-01-27 19:25:05｜2021-01-27 19:26:23
聯電與聯發科今（27）日雙雙舉行法說會，聯電去年全年稅後純益291.9億元，年增200.7%，每股純益2.42元，創近20年新高。聯發科去年每股稅後純益來到26.01元，創下6年來新高。展望第一季，聯電指出穩定的需求促使晶圓出貨量進一步成長，但匯率壓力仍在，聯發科則說，即便新台幣持續升值，但相信今年仍是營收強勁成長的一年。
聯電去年第4季財報，稅後純益112億元，季增22.3%，每股純益0.92元，創近13年新高。全年稅後純益291.9億元，年增200.7%，每股純益2.42元，創近20年新高。展望2021年，總經理王石表示，對晶圓需求抱持著與業界相同樂觀的看法，第一季，穩定的需求預估將使晶圓出貨量進一步成長，但匯率的壓力依舊存在，預期超過半數的季營收成長，將因新台幣升值而消失。至於資本支出部分，將編列15億美元資本支出預算用於先進製程。
聯發科去年第4季財報，包括毛利率、營益率、稅後純益率三率三升，其中稅後純益年增幅高達134%，每股稅後純益9.35元，超越財測高標8.42元，單季獲利逼近1個股本。
至於聯發科2020年全年營收達3221.46億元，年增30.8%，毛利率43.9%，年增2個百分點，營益率13.4%，年增4.2%，稅後純益414.39億元，年增78.6%，每股稅後純益來到26.01元，創下6年來新高。展望第一季，聯發科執行長蔡力行表示，即使新台幣持續升值，相信今年仍是營收強勁成長的一年，會積極拓展市場提升市占率，毛利率預估能維持在43%到44%之間，將首度挑戰季營收破千億元。