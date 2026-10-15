我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平近期在季後賽打擊陷入低潮，他在場上的疲態與傷勢，再次引發外界對他「二刀流」角色的強烈質疑。自8月18日以來，大谷僅有1分打點和3支長打。面對大谷火力銳減的窘境，前大聯盟名捕皮爾辛斯基（A.J. Pierzynski）直言不諱地表示，他早就預見了這種情況，並拋出疑問：「這樣的付出真的值得嗎？」在道奇隊於國聯冠軍賽（NLCS）第2戰不敵密爾瓦基釀酒人後，皮爾辛斯基在棒球Podcast節目《Foul Territory》中分享了他的犀利看法。「當他簽下那份合約時我就說過了：『他到底還能投幾年？』」皮爾辛斯基在節目總結時提出了一個簡單卻殘酷的問題：「到了某個階段，我們必須問，榨這杯果汁付出的代價還值得嗎（is the juice worth the squeeze）？」美媒指出，如果道奇隊今年提早放假回家看世界大賽，未能妥善管理大谷的工作量絕對是最大主因，球團勢必得重新評估他未來的二刀流角色。美國媒體《Dodgers Way》撰文分析，這就是為什麼大聯盟沒有其他球員像大谷一樣雙向發展，因為這「根本無法持續」。沒有人懷疑大谷同時具備賽揚獎等級投球與MVP等級打擊的天賦，但棒球運動比其他任何運動都更考驗長期的體力消磨。數據顯示，今年全聯盟約1400名球員中，僅有7人（約0.5%）能在162場例行賽中全勤，即便是各隊鐵人到了9月也難掩疲態。例如勇士重砲歐森（Matt Olson）9月打擊率僅2成22，費城人球星哈波（Bryce Harper）9月的進階數據也大幅下滑。大谷翔平不僅在打線中全勤，還要負擔先發投手的投球量，為了維持頂尖狀態，他必須在防護室、打擊籠與牛棚之間無休止地運轉，沒有任何捷徑可言。大谷能將雙向成功維持這麼長時間，已是偉大的象徵，但這份偉大正逐漸透支他的身體。外界無權直接要求大谷在2027年放棄投球，這必須由他本人、總教練羅伯斯（Dave Roberts）與棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）等決策層共同定奪。然而，《Dodgers Way》報導在文末下了沉重的結論：如果擔任先發投手導致大谷受傷，且這個傷勢已經嚴重限制了他在打擊區發揮應有的頂尖水準（而這一切確實正在發生），那麼道奇隊與大谷翔平，至少是時候該坐下來好好談談「放棄投球」這個話題了。