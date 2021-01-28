NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

越南55天零本土病例紀錄中斷　北部2人染疫

中央社

2021-01-28 14:32:49｜2021-01-28 14:44:19

▲越南河內出現首起疑似案例。（圖／翻攝自 Asia News ）
▲越南55天零本土病例紀錄中斷。（圖／翻攝自 Asia News ）
（中央社記者陳家倫河內28日專電）越南衛生部今天通報新增2例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）本土病例。這是越南相隔55天後再次出現本土病例，患者分別位於北部的海陽省以及廣寧省。
我是廣告 請繼續往下閱讀
個案編號1552是34歲越南籍女性，在越南海陽省的珀韻（POYUN）電子有限公司上班，住在海陽省（HaiDuong）至靈市（Chi Linh）興道鄉（Hung Dao）。疫調發現，她與另一名上週入境日本時被診斷出確診的女員工有過近距離接觸。
綜合越通社（VNA）、越南快訊（VnExpress）報導，目前還不知道這名在1月17日離開越南前往日本的女員工是如何染疫。海陽省衛生主管機關已回溯這名患者的接觸史，清查她接觸過的所有人。

27日晚間，在初步檢測確認新增2例本土病例後，越南副總理、越南2019冠狀病毒疾病國家疫情防控指導委員會主任武德儋（Vu Duc Dam）和衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）已與廣寧省和海陽省召開緊急視訊會議。

武德儋在會議上強調，據日方通報，越南輸出病例與變種病毒有關，因此須特別謹慎，確保防疫力量的絕對安全。

另一例本土病例個案編號為1553，患者是31歲越南籍男性，在廣寧省（Quang Ninh）雲屯國際機場（VanDon International Airport）工作，住在下龍市（HaLong）紅河坊（Hong Ha）。

在疫情期間，越南許多專案入境包機都降落在雲屯國際機場，當中有些旅客入境後就被檢測出確診。

個案1553近來有發燒、喉嚨痛、咳嗽症狀，所以自行前往醫院檢查。27日晚間與今天上午2次篩檢結果都呈陽性。

這2名患者目前都在河內市的中央熱帶病醫院（National Hospital for Tropical Diseases）接受治療。

截至目前，越南共有1553例確診病例，其中85人尚未痊癒。

武德儋說，春節即將到來，衛生部將盡全力支援海陽省，海陽省須高度集中精力，爭取在10天內徹底劃分疫區。
阮清龍指示，將派遣河內的檢測專家前往海陽省，並對個案1552居住的地區大規模篩檢。（編輯：黃自強）1100128
關鍵字

NOW民調中心

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

繼續作答
過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

蔡英文下令保黃捷不被罷免！您覺得民進黨該出手保黃捷嗎？

贊成
不贊成
27.89%72.11%
2021-01-26-2021-02-01
即時
推薦閱讀