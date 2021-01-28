越南55天零本土病例紀錄中斷　北部2人染疫

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綜合越通社（VNA）、越南快訊（VnExpress）報導，目前還不知道這名在1月17日離開越南前往日本的女員工是如何染疫。海陽省衛生主管機關已回溯這名患者的接觸史，清查她接觸過的所有人。
27日晚間，在初步檢測確認新增2例本土病例後，越南副總理、越南2019冠狀病毒疾病國家疫情防控指導委員會主任武德儋（Vu Duc Dam）和衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）已與廣寧省和海陽省召開緊急視訊會議。
武德儋在會議上強調，據日方通報，越南輸出病例與變種病毒有關，因此須特別謹慎，確保防疫力量的絕對安全。
另一例本土病例個案編號為1553，患者是31歲越南籍男性，在廣寧省（Quang Ninh）雲屯國際機場（VanDon International Airport）工作，住在下龍市（HaLong）紅河坊（Hong Ha）。
在疫情期間，越南許多專案入境包機都降落在雲屯國際機場，當中有些旅客入境後就被檢測出確診。
個案1553近來有發燒、喉嚨痛、咳嗽症狀，所以自行前往醫院檢查。27日晚間與今天上午2次篩檢結果都呈陽性。
這2名患者目前都在河內市的中央熱帶病醫院（National Hospital for Tropical Diseases）接受治療。
截至目前，越南共有1553例確診病例，其中85人尚未痊癒。
武德儋說，春節即將到來，衛生部將盡全力支援海陽省，海陽省須高度集中精力，爭取在10天內徹底劃分疫區。
阮清龍指示，將派遣河內的檢測專家前往海陽省，並對個案1552居住的地區大規模篩檢。（編輯：黃自強）1100128