小套房適合哪種拖把？過來人推「1神物」：才2包衛生紙大
編輯中心/綜合報導
2021-01-28 15:25:30
在台灣居住大不易，許多年輕的上班族若要離家打拚，一開始往往只能從承租較便宜的小套房下手，不過小套房收納空間有限，買傢具和日用品都得經過層層考量。近日，有網友在《mobile01》提到，想知道是否有小套房適合使用的拖把，希望能不占空間又拖得乾淨，貼文立刻引發熱議。
原PO表示，自己目前住小套房，因為房間不大，但是灰塵卻很多，所以常常需要拖地，提到之前買了一款有附水桶的拖把，但是桶子實在太占空間，不禁好奇詢問廣大網友「有沒有推薦，不占空間又能拖得很乾淨的拖把？」貼文一出，隨即引發熱烈討論，釣出同身為小套房族群的網友回應「抹布就夠了」、「抺布，手動」、「好像都要桶子吧，不過還是要看你自己感覺怎樣才算乾淨，像我吸完地板踩起來很乾淨，但還是會用溼拖把擦過」。
許多網友紛紛大推「可以先用靜電無塵紙拖把，把灰塵吸起來，再用溼式拖巾來拖地，就跟兩包衛生紙一樣大小很好收納！」「靜電紙小空間真的很好用，頭髮跟灰塵等，再換成溼布拖」、「靜電無塵紙拖把＋溼抹布」。
對此，也有內行網友分析其他種方法：如果要最便宜的，日系商店有49元的小平板拖，可以換紙布，紙布一包另外買也是49元，好像是乾拖，紙布髒了就換掉，耗材比較凶；還有一種滾輪用黏的，不必用水，一個滾輪有30周左右，髒了就撕掉1周，掃和拖一次完成，懶人好用，特別適合黏毛髮或灰塵超多的情況，滾輪是耗材，挑便宜的買。（編輯：賴詠璿）