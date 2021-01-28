百萬網紅PK！「千千、白癡公主」想誰當女友？答案秒出爐
編輯中心/綜合報導
2021-01-28 14:53:36
近年來新興行業YouTuber受到不少人關注，更有許多網紅透過網路話題奪得相當大的知名度。然而，就有網友提問「千千和白癡公主哪個比較正？」指出兩人都是百萬YouTuber，但就好奇若要當女友，大家會選擇誰呢？對此，就引來粉絲曝光心目中的理想人選。
原PO於PTT八卦板上發文，表示千千和白癡公主，兩位都是頻道訂閱數突破百萬的女YouTuber，這就讓他好奇「鄉民覺得哪個比較正，如果當女友，你會選哪個？」問題一曝光，就引來許多粉絲討論，其中不少網友指出千千不僅外型甜美，且個性和藹可親，讓人十分喜愛，直言「千千呀！哪需要考慮」、「雖然我是白癡公主粉絲但我選千千」、「千千，不過食量大比較傷荷包」、「千千很可愛」、「兩個都不錯啊不過我喜歡高的所以千千一票」、「千千正爆啊」。
不過，白癡公主呼聲也極高，粉絲認為其個性活潑有趣，且擁有高顏值，人氣不比千千來得低，「其實白癡公主長得很不錯」、「我比較喜歡癡癡，古里古怪的可愛XD」、「白癡公主是美少女來著」、「癡癡欸～可愛可愛的，還會做菜」、「白癡公主比較正」、「白癡公主那一套的復古寫真超級猛欸」、「白癡公主！！！！！！我喜歡好笑的」。但亦也有網友認為，兩人都各有特色，讓人難以抉擇，「都有專長和吸引人的地方，不用說正也可以」、「兩個我都很喜歡耶」、「他們個性感覺都超好，我都喜歡」。（編輯：陳雅雲）