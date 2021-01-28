女意外去世！父母向公司求償百萬「替兒買房」 網全怒了
編輯中心/綜合報導
2021-01-28 15:31:06
這年頭還是有許多「重男輕女」的父母嗎？中國大陸一位24歲女子在杭州上班，不幸發生意外落江身亡。父母在其去世後向公司索賠，要求41萬人民幣、約新台幣178萬元，理由是要「替兒子買房」。事實上，該女發生意外和工作並無關係，公司給予撫慰金也是出於道義，但「替兒買房」的理由讓公司無法接受，事情鬧開後引發熱議，網友都指責這對父母太不應該。
綜合陸媒報導，這起事件其實發生在2019年，但近日才被電視節目公開，獲得全網關注，登上微博的熱門搜索排行榜。當年24歲在杭州工作的蔣女，不幸發生意外，落入錢塘江中被淹死。事後發其父母向公司索賠，但這起落水意外其實與蔣女的工作內容並無關係，不過公司出於道義，還是承諾給予人民幣6萬元的撫慰金。想不到蔣女父母卻對這金額很不滿意，開口索取41萬人民幣的賠償，更直言這筆錢是為了要拿去「替兒子買房」。公司不願答應，雙方一度鬧僵。而蔣女的朋友卻在微博爆料，其實蔣女生前就經常遭到父母索要金錢，為此不時向友人哭訴抱怨，蔣女友人還公布疑似蔣女生前與父母的對話截圖，蔣女抱怨「每次我回家都要這樣把我往死裡逼，我到底要怎樣你們才能滿意」。最終公司還是與蔣女父母達成和解，賠了他們16萬人民幣、約新台幣70萬元。但氣憤的網友紛紛在新聞底下留言回覆說，「這種所謂的家人，真的還不如陌生人」、「所以說娶妻莫娶扶弟魔，就是指這種」、「遇到這樣的父母，真的要狠下心斬斷關係」。（編輯：倪浩軒）