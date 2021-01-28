妹子約唱歌「女免費男1500」！他怨好盤 老江湖反揭真相
編輯中心/綜合報導
2021-01-28 15:50:34
現在人講求男女AA制，認為不管是約會還是做任何事情，不要扯上金錢關係比較好，不過，近日就有一名網友抱怨，表示在臉書看到有專門揪人去唱歌的社團，但是仔細一看卻發現裡面很多都是「女生付小錢或者免費，男生動輒是破千元的價碼」，讓他困惑「哪來這麼多盤子？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「原來約唱歌可以這樣喔？答應的人是不是真的都太盤啊，何況我根本不想要跟不認識的人唱歌，還要幫他們付錢？」只見貼出的截圖中，資訊寫著「水瓶寶寶生日Party.....已經內建10女，就是缺男生，要參加的話男生1人1500元，女生免費，缺男生很重要所以講三次」。貼文一出，網友紛紛回應「反正花那個錢，覺得開心的就會花，也沒有錯，各取所需、目的性不同而已」、「有需求的人就是會去，真的是各取所需」、「如果你真的沒辦法認識到女生，透過這方法交友認識妹子好像也沒錯？」、「就有這種男人要赴約，可憐啊」、「會去的真的有夠盤，看得到吃不到」。不過，也有老江湖出面分析表示「對於不想花這個錢的男生，要看自己有沒有本事揪到不認識的妹子跟自己AA制，不然就真的是當作聯誼一樣，通常開這種局的人都是營利局，女生可以去免費吃喝唱歌，而男生付錢也是為了認識女生，不用把參加的男生都當盤子，各取所需而已」。（編輯：張嘉哲）