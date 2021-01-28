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春節交通規畫　台北市祭3階段疏導措施

記者張志康/綜合報導

2021-01-28 15:37:52

▲過年期間最怕塞車掃興。（示意圖／取自Pixabay）
▲台北市政府交通局表示，已規畫3階段交通管制及疏導措施，確保春節前後暴增車流。（示意圖／取自Pixabay）
農曆春節即將來臨，為疏導年假前後車潮，台北市交通局今（28）日公布了春節期間的相關交通管制及疏導措施，並分為春節前、收假期間及假期中3階段，確保市內交流順暢。
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交通局表示，今年春節連續假期自2月10日至16日共計7天，交通局預期今年返鄉疏運將於假期前(2月8日)開始，至2月11日(除夕)當日，車潮將較分散；出遊及收假車潮將集中於2月14日（初三）至16日（初五）3天。
為此，交通局指出，春節前四周起各快速道路及主要幹道車流量增加、行車速率下降。若遇下雨、車禍事故、違規停車及路口未淨空等不利交通順暢因素，可能造成行車速率普遍下降、大範圍交通壅塞。春節前一周（2月4日至11日除夕）趕辦年貨及年節送禮之人潮與車潮湧現，於下午14時至20時車流多較為壅塞。

因應信義商圈百貨採購車潮，周邊停車場（松壽廣場、府前廣場、信義廣場、忠信公園）1月30日至31日、2月6日至7日(假日)10至20時停車費率調整為每小時60元。

春節連假期間，市區公車一般路線(非假日停駛路線)依假日班次行駛，假日停駛路線除夕及初一停駛，其餘依一般日至少1/2班次行駛，捷運接駁公車除夕及初一依假日班次減半行駛，其餘依假日班次行駛；觀光風景區亦加強交通管制疏導，仰德大道春節期間實施管制並視車潮機動管制，關渡宮周邊道路實施單向管制，並提供短程接駁車服務，碧山巖暨白石湖風景區將視車潮管制4輪以上汽車進入白石湖社區。

此外，台北市交通順暢小組在交通局、警察局、工務局、新北市、高公局及警廣等單位共同合作下，透過24小時即時路況通訊群組，加強橫向聯繫，並確實執行維持路口淨空、加強取締道路違規停車、加快事件處理速度、增派警力疏導、管制道路挖掘施工、加強路況查報及資訊發布等積極作為，以減緩春節期間交通衝擊。
交通局特別呼籲，春節前台北市交通負荷大、敏感度高，若遇降雨亦影響車流順暢，建議民眾多使用大眾運輸，或騎乘自行車及步行，以免遇塞車困擾。
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