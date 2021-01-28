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防疫優先！教育部：全國學生表演藝術類團體競賽停辦

編輯林莞茜/綜合報導

2021-01-28 18:21:41

教育部。（圖／記者林柏年攝，2020.08.24）
▲教育部今（28）日宣布全國學生表演藝術類競賽活動個人賽如期辦理，團體賽停止辦理。（圖／NOWnews資料照，記者林柏年攝）
考量國內爆發本土案例，疫情有升溫可能，教育部今（28）日表示，每年將近有30萬人參加的「全國學生表演藝術類競賽」團體賽停止辦理，個人競賽則如期舉辦，並將派專家小組實地訪視，以強化防疫配套措施。
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因應國內衛生福利部立桃園醫院爆發院內群聚感染，教育部依據中央流行疫情指揮中心公布的集會指引，以及1月19日通報的提醒各級學校辦理集會活動防疫措施規定，在考量歷年參與全國表演藝術類競賽，包括音樂、舞蹈、創意戲劇及鄉土歌謠團體組人數共近30萬人，含參賽者、評審、工作及陪同人員，且賽事長達1個月，多數團體組競賽因演出所需，無法落實社交距離等防疫措施，且考量參賽團體需搭乘長途大眾交通運輸工具，需長時間處於密閉空間，有較高群聚感染的疑慮。
教育部在經過25日召集各競賽主辦單位和22個縣市政府代表開會後，決定將109學年度全國學生表演藝術類競賽進行防疫調整，在團體體競賽部分予以停止辦理，個人組競賽則會強化防疫配套措施，以保障個人賽參賽學生權益，並確保參賽學生及相關人員健康安全。
教育部指出，競賽期間，將用高規格防疫規定及措施辦理比賽，同時和指揮中心勾稽名冊，確實掌握居家隔離、居家檢疫及居家隔離或居家檢疫後7天自主健康管理3類名單，若有參賽學生被匡列，將安排進行補賽，以補賽名次將採外加方式，不會影響其他參賽者的權益。

教育部最後表示，為維護參賽學生權益，教育部將頒發「109學年度全國學生表演藝術類競賽」決賽參賽資格證明書予團體賽參賽學生，並規劃辦理「109學年度全國學生表演藝術類競賽展演活動實施計畫」，提供學生展演舞臺，透過展演活動，彼此觀摩學習，豐富學習歷程。同時再次呼籲個人組參賽學生應注意個人身體健康防護工作，落實防疫工作。

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