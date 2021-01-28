499萬起，Porsche小改Panamera全新系列正式抵台上市，Panamera Turbo S頂尖動能首亮相！

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「從2009年問世以來，Panamera一直是Porsche最具代表性的四門跑車，和諧而完美地融合高端品味、卓越性能以及豪華舒適於一身。」台灣Porsche總裁CEO Mathias Busse表示，「即使從設計和機械工程的角度來看，第一代Panamera發表迄今即使歷經10年歲月仍不減其傳奇丰采。除了亞特蘭大米其林賽道的亮眼成績以外，全新Panamera也在紐柏林北環賽道（Nürburgring Nordschleife）創下新紀錄。憑據純正跑車強悍性能、豪華房車舒適性與多元創新科技，Panamera在過去10年間俐落地重塑世人對Porsche的印象，而全新改款的Panamera車系，更是Porsche對性能、舒適及永續發展承諾的具體實踐。」
Panamera Turbo S達630ps（463kW）的動力輸出更證明了其為該級距登峰造極之作，將性能推往更高境界的全新旗艦車型。此外，Porsche也持續將E-Performance策略落實於Panamera車系，推出全新插電式混合動力車型Panamera 4S E-Hybrid，其560ps（412kW）的極致動力輸出表現，更將純電續航里程提升30%，並透過全面強化的底盤零件與控制系統，結合新世代的轉向控制與輪胎，優化舒適度與性能表現。
全新Panamera 速度感、舒適感大幅躍升新Panamera在亞特蘭大米其林賽道打破了官方於該級距跑車的最速紀錄，充分證實了Panamera性能的全面提升。Panamera全車系搭載的底盤控制系統同時提供運動化與舒適並存的駕馭感受；為了將強悍動力透過更優異的控制方式和轉向表現落實於道路駕駛，Porsche依各車型調整其搭載的三氣室氣壓懸載系統、Porsche主動式懸載調整系統（PASM）、滾動穩定系統的Porsche運動化動態底盤控制系統（PDCC Sport）及Porsche扭力分導升級系統（PTV Plus），期盼Panamera在展現強大性能之時，亦能經由顯著的減震舒適感，提供駕駛一切操之在我的頂級駕馭體驗。
全新Panamera 與 Panamera 4搭載2.9 升V6雙渦輪增壓引擎，提供330 ps（243kW）與450 Nm動力輸出。標配停車測距輔助系統（前後）含360度環景輔助攝影、變換車道輔助系統、車道維持輔助系統、環境內裝照明（氛圍燈）、車門自動緊閉系統、駕駛座記憶套件、動力輔助轉向升級系統等。
外型設計更加俐落搶眼 存在感十足除了運動房車車型，台灣保時捷也同步發表了全新Panamera Sport Turismo。而Panamera Turbo S的全新前保桿，進氣口比例加大、與車身同色的設計，使其與車身水平式融合，進一步突顯寬幅車身的視覺效果；Panamera Turbo S車頭雙列日行燈的間距也大幅增加。重新設計的車尾燈帶與行李廂蓋輪廓無縫銜接，視覺上與兩側全新設計的LED尾燈組融為一體。輪圈則增列三種20及21吋輪圈，多達10種樣式選擇。
數位聯網與輔助系統 提升行車安全與舒適性Porsche通訊管理系統（PCM）提供數位化功能與服務，與無線Apple® CarPlay等多項互聯服務。此外，Panamera亦提供功能更廣泛的創新照明與輔助系統，如智慧巡航系統（ACC）、夜視輔助系統、變換車道輔助系統、LED矩陣式頭燈含Porsche動態照明升級系統（PDLS Plus）、停車測距輔助系統含後視攝影機與360度環景輔助攝影（Surround View），及抬頭顯示器。
全新小改款Panamera初期將引進五款車型，延續過去兼具性能與實用機能，持續提供層峰人士傳統豪華房車外，更為熱血與駕馭樂趣之選擇。 【全新Panamera車系 建議售價】 Panamera Turbo S NTD 12,010,000 元起 Panamera 4S E-Hybrid NTD 8,370,000 元起 Panamera 4 Sport Turismo NTD 5,480,000 元起 Panamera 4 NTD 5,290,000 元起 Panamera NTD 4,990,000 元起