北京擬禁港人雙國籍 加國籲公民：若在港被拘應只認加籍
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-29 09:23:35
為了因應香港反送中風波、國安法實施引發的出走潮，英國從本月起正式放寬香港的英國國民（海外）護照（BNO護照）持有人，申請移民英國的門檻，引發北京強烈不滿，揚言做出回應。有加拿大媒體聲稱，中國或許會開始從嚴執行國籍法，不再允許香港人持有雙重國籍，加國政府28日呼籲，若有加國公民在香港被問話或扣留，應著重表明自己加拿大公民的身份，以免領事館後續協助不易。
根據加國媒體《環球新聞》（Global News）報導，加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）發言人沙特朗（Christelle Chartrand）透過電郵回覆外媒時表示，中國或將嚴格執行該國在1980年成立的《國籍法》，拒絕提供有中國籍的雙重國籍人士領事協助，因此呼籲在港的加國公民，若面臨被拘捕等危險狀況，應一直表明加國公民身份。據了解，目前香港約有30萬人同時具加拿大的公民身分，不過近來北京為了香港的自治、民主等問題，與歐美國家劍拔弩張，英國放寬港人BNO護照申請入籍的資格後，有消息指出北京打算取消港人的雙重國籍待遇，讓加拿大當局擔心，屆時30萬居港的加國公民恐將失去領事保護。沙特朗提醒加拿大公民，若在香港遭執法部門扣留和問話，應只交代自己的加籍身份，同時加拿大政府也已向港府表達關注，會繼續追蹤更多有關雙重國籍待遇的資訊。《星島日報》指出，中國《國籍法》不承認雙重國籍，過去香港人在「一國兩制」下有豁免權，可若回歸到「一國一制」，香港居民則會被視為與其他中國公民無異，除非當事者聲明取消中國國籍，否則即使持有加拿大護照也無權獲得領事保護；但如果只聲明持有外國護照一事，又會影響在香港的生活和工作，相當兩難。