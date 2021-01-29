中國新增52例確診　本土36宗在北京等4省市

（中央社台北29日電）中國28日新增52例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中36例為本土病例，分別出現在黑龍江、吉林、北京和河北等4個省市。
中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團28日共報告新增52例COVID-19確診病例，其中36例為本土病例，分別是黑龍江的21例、吉林13例、北京1例和河北1例。綜合官媒央視和各地衛健委消息，黑龍江的21例本土確診分別是綏化市望奎縣的12例，哈爾濱呼蘭區的8例，和哈爾濱南崗區的1例。吉林的13例確診中，有2例在長春市，11例在通化市。北京的1例本土確診在大興區的天宮院街道融匯社區。河北的1例則在石家莊市。28日新增16例境外移入病例，分別是上海的9例、廣東5例、天津1例和湖南1例。當天沒有新增死亡病例，新增了2例疑似病例，分別是上海通報的1例境外移入個案，和北京的1例本土個案。國家衛健委統計，中國現有1802例確診，累計治癒出院8萬2940例，累計死亡4636例，累計報告確診8萬9378例，現有疑似病例2例。累計追蹤到的密切接觸者有96萬3237人，還在醫學觀察的密切接觸者有3萬8876人。在無症狀感染者方面，中國現有42例，當天轉確診12例，當天解除醫學觀察22例，還在醫學觀察的無症狀感染者有996例。在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬0321例，其中9239例已經出院，177例死亡。澳門特別行政區則有47例，其中46例已出院。（編輯：沈朋達）1100129