新竹驚見「關鐵人」花燈！網看傻：魔關羽要打外太空人了
編輯中心/綜合報導
2021-01-29 10:48:21
因新冠肺炎疫情影響，今年台灣燈會停辦，但各地還是有不少已經提前製作好的花燈，將擇期擺放出來供民眾觀賞。而新竹普天宮自製的這款「關鐵人」花燈，縱貫古今、交融東西，獨具匠心的把關公與鋼鐵人結合在一起，在網路上引發熱議，網友紛紛高喊「魔關羽來啦！」
有網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享了新竹普天宮自製的關鐵人花燈與宣傳文宣，只見揹著關刀的關公穿上了鋼鐵人的鎧甲，一手比讚一手作出鋼鐵人的招牌手勢，長鬍擱到一旁露出胸口的反應爐，而且細看花燈基座的兩行字可發現上下沒有對齊，基座上更有一個點亮後會發光的「讚」等著給觀眾驚喜，充滿違和感的設計讓原PO笑稱，「我不知道該怎麼下標題了」。看傻的網友則紛紛在底下留言回覆說，「鋼鐵雲長」、「雲長史塔克」、「設計師你給我出來，我保證不打死你」、「魔關羽新皮膚」、「又要去打外星人了唷」、「到底是關公扮演鋼鐵人，還是鋼鐵人扮演關公」、「輸入TK888，開局就送十連抽」、「魔關羽實體化」、「很明顯二弟課金了」、「這個不能只有我看到」。據《民視新聞》報導，普天宮董事長鄭逸榛表示，花燈設計理念是關公個性勇敢公正，而時下小朋友喜歡鋼鐵人，於是就將兩者的精神結合，同時也象徵台灣勇敢抗疫。更強調民眾看到的反應都非常好，「香港媒體都已經播出了」。（編輯：倪浩軒）