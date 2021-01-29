黃芳彥客死異鄉 柯建銘：惋惜馬政府政治追殺扁案
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-29 11:23:16
前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信、前新光醫院副院長黃芳彥，因涉及國務機要費洗錢案潛逃美國十多年，驚傳在美舉槍自盡。民進黨立院黨團總召柯建銘今（29）日表示，黃芳彥為人非常低調客氣、從不介入派系與政治，沒有複雜政商關係，也遺憾前總統馬英九時期政治追殺扁案。
民進黨黨團會議前，柯建銘受訪表示，每一個認識黃芳彥的人聽到噩耗，絕對非常震驚不惜，他跟黃芳彥都是醫界出身，2000年時陳水扁選總統時黃芳彥曾全力支持，緣起是因為扁嫂吳淑珍車禍時，黃芳彥也曾照顧過她。媒體詢問黃芳彥是不是政商關係很好？柯建銘表示，黃芳彥是一個非常低調客氣、做人非常nice的人，也有醫師精神，就他個人私下與黃芳彥接觸，黃從來不介入政治事務、民進黨派系，純粹是站在阿扁私人朋友立場。而陳前總統也說，SARS時期黃芳彥是無名英雄，阿扁對黃芳彥的噩耗表示惋惜。柯建銘表示，他最惋惜是馬英九執政後對扁案採司法追殺，馬政府執政之後，為了掌控檢調司法，要把扁任命的檢察總長陳聰明弄下來，所以後續爆出陳聰明曾跟黃芳彥吃飯，最後遭撤換下台，事實上，兩人是老朋友才會碰面，根本沒有複雜政商關係。藍營認為黃芳彥涉及當年國務機要費案，柯建銘表示，國務機要費本身就是特別費，早該除罪化了，全國所有人6000~7000人的特別費都除罪化了，只剩國務機要費，只是因為總統府特別費改名為國務機要費，況且民進黨早就提案修法，希望下會期能夠審。國民黨立委費鴻泰表示，黃芳彥是前總統陳水扁的代理人，當然能做到呼風喚雨，這時候希望這些人能如果有良心能夠還原事實，讓司法公平處理黃芳彥所遺留的案子，尤其是陳前總統的貪腐，或是總統是否有做任何承諾，這些國人都很想知道。民進黨立委郭國文、蔡億餘受訪都表示跟黃芳彥不熟，但是對於黃芳彥在美國過世都感到震驚。
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