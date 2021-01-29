國產新冠疫苗露曙光 食藥署准許台廠進二期臨床試驗
記者賴志昶／台北報導
2021-01-29 11:09:58
衛生福利部食品藥物管理署考量COVID-19疫情緊急公共衛生情事，國內亟需疫苗以維護國人健康權益，於27日召開「新冠肺炎（COVID-19）疫苗臨床試驗之專家討論會議」，審查聯亞生技開發公司COVID-19候選疫苗「UB-612（S1-RBD-sFc, Th/CTL Peptides）」第一期臨床試驗計畫結果與第二期臨床試驗計畫，並於會議中決議有條件核准該公司第二期臨床試驗計畫執行。
食藥署指出，為求審查周延及標準一致性，邀集國內藥物毒理、藥物製程開發、疫苗及臨床醫學等領域專家、學者召開會議討論；基於國內公共衛生需求、病患醫療利益與風險的整體評估，與會專家取得共識，聯亞公司第一期臨床試驗的免疫原性及安全性結果符合預期，因此衛福部29日有條件核准其第二期臨床試驗計畫，即聯亞公司須補齊部分技術性資料，並經衛福部審查通過後，方可施打受試者，以保障受試者權益。食藥署表示，為縮短COVID-19疫苗的開發期程，目前已採各階段平行執行以縮短研發時間，也在疫苗開發各階段，主動提供法規諮詢與技術輔導，廠商送審資料隨到隨審，但疫苗的安全與品質仍是重要管控目標，期在兼具療效、安全及品質下，儘早達成疫苗上市目標，以嘉惠國人。
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