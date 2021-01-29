南韓將公布後續防疫等級　宗教設施群聚感染添變數

（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）韓國政府將宣布後續社交距離規範等級，外界原預期放寬可能性大，但因宗教教育機構近日爆發群聚感染，導致單日確診人數再度回升，成為一大變數。
韓國至今累計7萬7395例確診，1399例病歿，近一週平均每天增加421例確診。防疫當局原定今天公布後續防疫措施，但考量近期群聚感染發生狀況，當局評估仍須觀察是否有其他疫情擴大的可能性，因此決定推遲至週末再行宣布2月1日起的社交距離規範、是否延長5人以上聚會禁令、春節特別防疫措施等。自去年11月中旬起，韓國實施首都圈第2.5階段、非首都圈第2階段社交距離規範，暫定實施至1月底。據當局對各階段定義門檻，近一週單日確診人數介於400至500例，仍屬第2.5階段範圍。韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，境內感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新增469例，包括445例社區感染及24例境外感染移入，除IM宣教會營運的教育機構爆發群聚感染，跆拳道場等小型群聚感染案例也接連不斷。IM宣教會轄下41處教育機構及相關設施分布於全國13個市、道，至28日為止接受篩檢的1954人中累計340例確診，分別位於京畿道、大田、光州、蔚山、慶尚南道等地。（編輯：黃自強）1100129