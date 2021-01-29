扁案證人黃芳彥最終輕生 邱毅：印證我的預言
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-01-29 11:56:21
涉及前總統陳水扁海外洗錢案的關鍵證人黃芳彥傳出在美自殺，曾緊追扁案的前立委邱毅今天(29)表示，對於追查黃芳彥超過15年之久的他來說，感觸尤深，黃芳彥的結局，間接也印證了他先前的預言。
邱毅指出，黃芳彥是扁家的御醫，因為他深得扁妻的信賴，所以在陳水扁貪汙案中扮演四個重要角色：一是扁家與外界行賄者之間的白手套；二是扁家進行海外洗錢的執行者；三是扁家贜款及珠寶的藏匿者；四是扁案爆發後，扁家在海外財產的管理者。邱毅表示，由於黃芳彥擁有上述四個角色，因此被視為陳水扁貪汙案的天王級証人，然而黃卻能在檢調約談之前，從容逃往美國藏匿，而且被通緝達12年以上，始終逍遙快活自在，明顯是台灣司法體系有高官通風報信。邱毅說，黃芳彥逃亡美國以後，數度被他查到落腳地，也指出黃在南加州爾灣區的豪宅地址，但台灣司法檢調始終不動。黃芳彥因此有恃無恐，高調出遊、打球、約會、赴宴，其間因黃同時劈腿數女，鬧出不少紅粉紛爭，也傳出黃與扁家的財產糾葛，甚至指他對扁家贜款黑吃黑。另外也傳出美國當地黑社會視黃芳彥為肥羊，肆意敲詐勒索。當時他就曾預言「黃芳彥在逍遙快活的表面下壓力極大，到底還能支撐多久？」，現在驚傳黃自殺，間接也印證他先前的預言。邱毅回想，從2005年下半年起，他就開始追查陳水扁貪汙案，黃芳彥也自此成為他與扁家「鬥智鬥力」的對手。一轉眼便過了15、16年，他老了，黃芳彥也老了，他退出政壇，黃芳彥逃亡美國。人事滄桑，如今黃芳彥自殺身亡，竟讓他有強烈的寂寞感覺，懷念起與黃那段「諜對諜、仙拚仙」的日子，就用這些感觸表達他的哀悼之情吧。
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