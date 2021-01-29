蔡正元：可惜了黃芳彥 他不了解政壇險惡
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-01-29 12:37:04｜2021-01-29 12:47:49
扁案關鍵證人黃芳彥傳出在美舉槍自盡，國民黨前副祕書長蔡正元今天(29)表示，黃芳彥不是奸惡之人，但他不了解政壇險惡，這樣結束人生，「永遠帶走了扁家的秘密」。
蔡正元感嘆「可惜了！黃芳彥。黃芳彥醫師不是奸惡之人，他不過是一位不了解政壇險惡的醫師。黃芳彥是一位好醫師，也是一位講義氣的人。只是義氣，講錯了對象，因為黃芳彥講義氣的對象是陳水扁和吳淑珍ㄧ家人」。蔡正元表示，吳淑珍手上很多鑽石珠寶，在最後關頭銷贓時，委由黃芳彥幫忙處理。這批鑽石珠寶，除了留一部份在黃芳彥口袋被檢警查獲之外，更大部份是再由某「扁家財務大臣」經手，找一名台北仁愛路的鑽石大戶，廉價地流入台北幾名大款名媛的手上。蔡正元說，黃芳彥舉槍自殺實在令人遺憾。身為扁家的密友，這樣結束人生令人訝異，永遠帶走了扁家的秘密，就讓塵歸塵、土歸土，「安息吧！黃芳彥」。
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