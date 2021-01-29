勞動基金投資獲益達3164億元 今年將挹注台股400億
記者黃仁杰／台北報導
2021-01-29 16:53:40
去（2020）年疫情在全球快速蔓延，金融市場也隨著疫情發展而劇烈波動，勞動基金投資於全球股、債市，整體勞動基金去年全年度投資獲利3164億元，收益率達7.35％。而在今（2021）年度投資佈局上，在國內股市方面預計至少辦理1批次絕對報酬型國內委託，規模約400億元。
勞動基金運用局表示，2020年初疫情肆虐全球，後有美、中貿易戰與美國總統選情等多重因素影響下，全球經濟成長呈現衰退，但各國相繼採行極度寬鬆貨幣政策與強力的財政措施，在資金活源充沛，加上疫苗研發順利以及美國大選結果底定，推升下半年全球金融市場震盪回穩。勞動基金運用局指出，截至2020年12月底止整體基金規模為4兆5668億元，全年度獲利為3164億元，收益率7.35％。以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年及近5年平均報酬率分別為4.71％及5.85％。整體勞動基金有20.73％投資在國內股票市場，2020年度收益率為26.33％，包含自營36.01％、委外20.04％，優於同期間台股大盤收益率22.80％。對於今年的投資布局，勞動基金運用局表示，雖然近期部分國家確診人數再度竄升，但在各國疫苗陸續施打以及各主要國家持續擴大財政政策及寬鬆貨幣政策支撐下，全球經濟可望持續復甦，有利風險性資產表現。在國內股市方面，受惠於全球貨幣政策寬鬆，資金動能持續推升台股指數，基本面亦有半導體供應鏈及5G商機支撐，整體企業獲利可望維持成長趨勢，台股中長線維持多頭格局可期，在國內股市方面預計至少辦理1批次絕對報酬型國內委託，規模約400億元。在國外投資方面，除了在全球及區域、產業類股持續布局外，在另類投資方面，考量去年相關類股表現落後，今年在低利率環境延續、拜登政府將擴大推動新能源政策情境下，相關基礎建設及另類資產可望有所表現，因此將會增加國外另類投資布局，規劃「全球基礎建設有價證券型」及「全球多元資產型」委任。