高市總預算三讀 陳其邁：盼府會合作 追求市民福祉
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-01-29 21:18:55
高雄市議會審議完成110年度地方總預算案，審定總預算歲入為新台幣1458億9041萬1000元、歲出1520億9970萬元，其中，歲入預算刪減1億9590萬元、歲出刪減2億5301萬8000元，市長陳其邁今（29）日感謝議會支持，盼府會合作一心、加速預算執行，如期如質推動產業轉型、招商開發等重大建設，追求市民最大福祉，讓高雄更好。
陳其邁上任以來，為促進府會和諧，進而推動市政建設，謙虛傾聽各黨籍議員意見，也指示市府各局處首長積極向議員解釋預算規劃用途，努力推動市政期許達成兩年拚四年目標。在這五個餘月的任期，市府團隊戮力從公、努力為市政打拼，也給多位議員們留下相當印象，因而願意給市府團隊持續積極努力市政的機會，府會一體，為高雄市共謀市民最大福祉。陳其邁表示，希望在總預算通過後，加速預算的執行，如期如質推動重大建設，包括產業轉型、創造就業機會等方面，都需要府會合作，共同謀求市民最大福祉，非常感謝議會對高雄預算、建設的支持，市府未來也會加速進行各項重大建設、招商及產業園區的開發等相關工作，讓高雄更好。陳其邁也多次拜會議長曾麗燕及副議長陸淑美，不僅表達市府對議會的尊重，更展現陳市長認真積極、謙虛向議會溝通的決心，期盼府會通過預算，讓市府大力推動政策，追求市民最大福祉。經過第4次定期大會及召開2次臨時會，高雄市議會審議完成110年度地方總預算案，審定總預算歲入為新台幣1458億9041萬1000元，公債及賒借收入102億928萬9000 元，歲出1520億9970萬元，債務還本40億元。其中，歲入預算刪減1億9590萬元，公債及賒借收入刪減5711萬8000元，歲出刪減2億5301萬8000元。110年總預算案歲入部分刪減經發局計畫型補助收入(體感科技園區)2億元及新工處一般賠償收入90萬元，另增列高雄流行音樂演藝售票收入500萬元，歲出部分則主要刪除經發局體感科技園區2億3809萬6千元、新聞局綜合宣導500萬元、觀光局行銷經費200萬元、毒防局建築物補照等費用270萬元、行國處訪賓接待聯繫業務200萬元及各局處國外旅費91萬元，扣除經發局體感科技園區2億3809萬6千元及毒防局建築物補照270萬元，因計劃中止不執行，餘共刪除1222萬2千元。