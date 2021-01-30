歐藥局批准阿斯特捷利康疫苗　但供應減量爭執待解

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）今天開會後表示，經評估英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗具一定安全及效力，建議歐盟給予有條件上市許可授權。在EMA今天批准前，阿斯特捷利康疫苗已在歐洲鬧的沸沸揚揚，28日德國疫苗委員會曾做出建議，認為這款疫苗「目前沒有足夠數據來評估疫苗對65歲以上民眾的效力」，應只提供給18至64歲的民眾。但今天EMA結論並未限制僅限65歲以下者使用，EMA認為雖然大多數受試者年齡在18至55歲之間，55歲以上結果不足，但因已觀察到免疫反應並考量其他疫苗效力經驗，EMA專家認為這支疫苗可使用於老年人。德國與EMA在這支疫苗對65歲以上年長者效力看法分岐，歐盟最終如何授權決定引發關注。除了接種疫苗年齡外，阿斯特捷利康近週以來與歐盟的供貨減量爭執更是滾雪球般擴大，起因於阿斯特捷利康22日通知歐盟，今年第一季供貨量將減少高達60%，自8000萬劑降為3100萬劑。此舉引發歐盟及成員國大為惱火，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）回擊表示廠商必須履行承諾交貨，更提出設立疫苗出口透明度機制反制，但阿斯特捷利康執行長索利歐（Pascal Soriot）不甘示弱，26日受訪時表示阿斯特捷利康與英國簽訂的合約比歐盟早了3個月，會優先供貨給英國，並說與歐盟簽訂的合約是盡力而為提供疫苗。這番話讓歐盟負責衛生業務的執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）27日召開記者會公開批評阿斯特捷利康與英國「先簽先得」的邏輯，強調廠商需履行契約責任。歐盟向來拒絕公開疫苗採購合約，但為迫使阿斯特捷利康承擔履約責任，歐盟取得廠商同意後今天公開這份41頁合約，雖然文件上不少機密的資訊都被塗黑，但即使表格內看不到實際數字，仍可凸顯合約上有載明交付疫苗的時間及數量，以此反駁廠商「盡力」履行合約說，雙方接下來如何解決僵局受矚。EMA近月以來共核准3支疫苗，首先是2020年12月底批准美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗、其次是2021年1月批准美國藥廠莫德納（Moderna）研發的疫苗，以及今天的阿斯特捷利康疫苗。（編輯：徐睿承）1100130