MLB／恍如昨日！季後賽曾連6戰開轟 球星Murphy宣布退休
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-30 08:54:45
現年35歲的MLB明星內野手Daniel Murphy向《SNY》記者Andy Martino透露他將要結束自己12年的大聯盟生涯，高掛球鞋退休，紐約大都會官方今天也感謝他為棒球所做的貢獻，並祝賀他擁有一個出色的職業生涯。
「我只能說，謝謝。」Murphy告訴Martino，他對於能成為大聯盟的一份子，感到很謙卑和幸福，並且真的從中學到了很多東西。這位昔日強打曾經效力過大都會、國民、小熊、和落磯。Murphy生涯累計有1572支安打，其中包括138發全壘打、371支二壘安打，他曾3次入選明星賽，並且在2016年於國民效力時，曾經在國聯MVP榜上排名第2。Murphy職業生涯最光輝的時刻出現在2015年，當時他跟著大都會一起殺進到了世界大賽，並且在該季季後賽的25場比賽中，他敲出了8發全壘打，三項數據為.309 / .398 / .588，他被評為國聯冠軍戰的MVP，並且是大聯盟史上首位連6場開轟的球員。身為一名基督徒，Murphy發表過最爭議的言論是他對於公開出櫃的大聯盟平權大使Billy Bean生活方式的否定，不過前者也表示「不認同並不代表不接受」，這只是自己宗教和生活方式所做出的選擇。事實上兩人在會面之後，也成為了朋友，展現體育界包容的一面。作為一名球員，Murphy的職業生涯與名人堂並不特別接近，但這毫無疑問是一個出色的棒球運動員的生涯履歷，他在關鍵時刻令人難忘，他是你想要的那種球員。