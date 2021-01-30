譚德塞：富國勿囤積疫苗　別重蹈歷史覆轍

（中央社日內瓦29日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天警告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情當前，富裕國家必須避免重蹈囤積藥品和疫苗的覆轍，這種行為只會拖延疫情。
法新社報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）譴責富裕國家爭相取得大批對抗冠狀病毒的各種疫苗，卻少有疫苗可以送達較貧窮的國家。他向新聞工作者表示，「這場疫情暴露出這個世界的不平等，並利用這一點（蔓延）」；他也警告，如今「能用來幫助終結疫情的唯一工具，也就是疫苗，可能讓這些不平等問題更加惡化」。他說：「疫苗民族主義或許有利於短期政治目標，但終究是短視和自我挫敗。」世衛是領導COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）的機構之一，這項機制正努力採購疫苗，並確保疫苗能公平地配送到世界各地。COVAX預料將在幾週內展開疫苗配送工作，譚德塞表示，目標是要在今年的頭100天內，讓所有國家著手替醫療人員和年長者接種疫苗。世衛不厭其煩地重申，擊敗疫情並復甦全球經濟的唯一方法就是確保每一個國家的優先群體能接種疫苗。譚德塞以人類免疫缺乏病毒/愛滋病（HIV/AIDS）危機為借鏡，呼籲世界避免重蹈覆轍。當時富裕國家先取得救命藥物，近10年後，較窮國家才買得起。他也提到2009年的H1N1新型流感，當時較窮國家直到疫情結束才獲得疫苗。他說：「我不認為這是什麼光彩的歷史，那是糟糕的過去。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1100130