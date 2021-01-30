台灣GDP成長率首度超越中國大陸 謝金河揭重要關鍵
記者許家禎/台北報導
2021-01-30 09:43:46
主計總處天昨（29）日公布2020年台灣經濟成長率概估為2.98%，只是近30年來經濟成長率首度超越中國大陸。財信傳媒董事長謝金河po文指出，除了台灣防疫有成外，疫情下發燒的宅經濟及居家上班，也引爆了半導體產業，再加上去年島內旅遊增加了，這些都是GDP成長的重要關鍵。
行政院主計總處公布2020年GDP成長率2.98%，不僅為近3年新高，也超越中國大陸的2.3%，為1990年以來30年首見，繼續站穩亞洲四小龍之冠，也傲視所有已開發國家。財信傳媒董事長謝金河po文指出，相關訊息印證了他在第三季的預測，當時他反駁IMF首席經濟學家Gita Gopinath估台灣2020的GDP成長率是負4%，他自己估算台灣一定不會是負值，數字約在2%附近，如今數字比他估的還高，真的是很不容易。他說台灣去年第四季GDP成長4.94%，比第三季修正的目標值3.28%還高出許多，全年GDP更超越中國大陸，也超越越南的2.98%，台灣很可能是2020年全球經濟表現最亮眼的國家。謝金河進一步解釋，目前公布的國家中，美國第四季經濟增長季增4%，全年季增年率為負的3.5%；南韓也剛公布第四季經濟成長率，季增1.1%，年減1.4%，全年經濟衰退1%，這是南韓22年來首度出現的負成長。而香港也初估去年經濟衰退6.1%；新加坡第四季的數字還沒有看到，但新加坡去年前三季是負的6.5%，去年一定是負成長。謝金河指出，在疫情肆虐全球的情況下，2020已被時代雜誌定義為「最壞的一年」，但台灣卻走出一條大家都想不到的經濟逆轉勝大道。這是因為台灣先是防疫有成，而疫情籠罩下，宅經濟及居家上班，引爆了半導體產業，且國人出國不易，引發的島內旅遊，增加了消費支出，這是GDP成長的重要關鍵。尤其去年第四季的4.94%，也是2011年第一季6.72%以來，近10年來最高的單季經濟成長紀錄，謝金河認為這是十分難得的紀錄，值得大家珍惜。因為過去30年，台灣的人流，物流，金流完全流向中國，台灣的經濟成長率一直都是四小龍最後。但這個頹勢到2019年台灣才逆轉，成為四小龍第一。去年台灣能夠超越中國，是因為中國首季經濟成長率是負6.8%，而今年第一季因為中國去年基期很低，預期將會出現驚人的成長，因此台灣不可能再超車中國，但有這個紀錄，已值得大家給自己一個肯定，因為，大家自己唱衰自己，實在太久了，該給台灣的經濟表現拍手鼓掌。