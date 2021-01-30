雞排妹遭「老闆騷擾」沒人救　再爆好形象藝人壓胸、貼臀

藝人雞排妹（鄭家純）身材嬌小卻擁有魔鬼般的身材，27歲的她除了演藝事業之外，也已經開啟斜槓人生，光是情趣品牌的副業就狂賺了將近3000萬元。雞排妹昨（29）日突然在臉書上發出長文，透露日前主持尾牙時，遭到主辦方老闆言語騷擾，讓她決定將主持費10萬元全數捐出，坦言即使過程是爛事，但希望自己能把結局變成好事。

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雞排妹怒批老闆把低級當有趣，喝了幾杯酒後講話開始不禮貌，在台上對她直呼：「妳單身喔，雖然我結婚了，但我可以為了妳離婚。」、「加碼數字隨便妳喊，因為妳是未來老闆娘。」、「我們還沒約會就喊這個數字，也太貴了吧！」雞排妹無奈表示現場沒人來替她解圍，為了不影響員工們抽到大獎的歡樂，只好忍著把整場流程走完，坦言能做到的，就是把委屈自己賺來的錢，拿去幫助有需要的人。

這次不舒服的經驗，讓雞排妹想起自己曾在錄影時，被形象非常好的主持大哥騷擾，「當他對我張開右手想要擁抱，我以爲是那種不是熟人，所以彼此身體有距離、只會手拍到背的假擁抱，但當下我感受到對方身體撞上來，胸部被擠壓的程度，下一秒我愣住了」。

此外， 雞排妹也加碼爆料曾被1名男歌手吃豆腐，「我們站很近在對話，他的右手拿著麥克風說話，突然左手前臂貼著我的屁股舉起來，我當下愣住了，下台後我回想他的動作，如果跟旁邊的人站很近，若左手需要抽出來，往右移一步不就好了嗎？我們旁邊都是空的沒有人，他就是故意的」。（編輯：侯家瑜）

▲雞排妹將酬勞全數捐出。（圖／雞排妹臉書）