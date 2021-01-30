NBA／扣20%薪水照樣賺26億！詹皇連7年成聯盟最吸金球員
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-30 10:56:02
根據《富比世》最新統計，NBA 2021年的預估收入排行榜第一名仍是湖人「詹皇」LeBron James，他本季收入高達9540萬美元(26億7225萬台幣)，打破聯盟史上紀錄。而排名第2的則是勇士球星Stephen Curry，他的年收入評估為7440萬美元。
James在進入NBA之前，就已經是家喻戶曉的籃球運動員，甚至高中比賽就有全美直播，進入聯盟後他也很快主宰了職業比賽，現在是無可爭議的現役第一人，除了收穫高額薪水外，他的高人氣也為他帶來許多場外代言。本季他的薪資為3140萬，贊助為6400萬，兩項數字都是聯盟第一。而作為「三分球時代」的最佳代表，Curry爆炸性的得分能量，以及越投越遠的「Logo Shot」距離，讓他獲得許多人的喜愛，同時他和勇士也簽下巨額合約，他的本季薪資為3440萬，場外贊助則是4000萬，目前總收入僅次於James。排在兩人之後的則是昔日的雷霆「三少」，大哥Kevin Durant薪水3120萬、場外贊助3400萬，總收入為6520萬；二哥Russell Westbrook薪水3300萬，場外贊助2500萬，總收入5810萬；三弟James Harden薪水3300萬，場外贊助費1700萬，總收入5000萬。第6名為上一季MVP「字母哥」Giannis Antetokounmpo(4900萬)，第7-第10名分別為Klay Thompso(4330萬)、Kyrie Irving(4300萬)、Chris Paul(4100萬)及Damian Lillard(3900萬)。這是James連續第7年成為收入最高的NBA球員，預測9540萬美元的年收入，也刷新了NBA球員史上新高，同樣也是美國職業團體體育運動員的最高紀錄。更驚人的是，這還是在因為疫情影響、所有球員都被聯盟扣了20%的薪水的情況下。