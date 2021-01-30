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BNO爭議　專家：可能導致喪失香港永久居民身分

中央社

2021-01-30 13:43:40

▲中國當局昨天宣布不承認英國國民（海外）護照（俗稱BNO護照）作為旅行證件及身分證明。專家預料，北京會有嚴厲反制措施，例如可取消當事人香港永久居民身分。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國當局昨天宣布不承認英國國民（海外）護照（俗稱BNO護照）作為旅行證件及身分證明。專家預料，北京會有嚴厲反制措施，例如可取消當事人香港永久居民身分。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者張謙香港30日電）中國當局昨天宣布不承認英國國民（海外）護照（俗稱BNO護照）作為旅行證件及身分證明。專家預料，北京會有嚴厲反制措施，例如可取消當事人香港永久居民身分。
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英國當局明天起接受港人申請BNO護照，以便移民英國。中國外交部發言人昨天除了宣布不承認BNO護照，還說「保留採取進一步措施的權利」。
根據星島日報今天的報導，中國全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授田飛龍估計，中國全國人民代表大會常務委員會可能針對港人國籍法釋法，規定今後透過英方放寬BNO護照入籍的港人，可能會喪失香港永久居民資格、投票權和福利。
但他表示，單純持有BNO護照而不使用，或是持有其他國籍的香港人，現有的身分和權利不會受影響。
據報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳也預料中方會有反制後著，對透過BNO護照取得英國國籍的港人採取更嚴厲的措施。
他認為，中方將可能要求港人申報有否透過BNO護照取得英國國籍，有的話，可以取消其香港永久居民身分或非永久居民身分。
他估計，既然中方不承認BNO護照，透過BNO護照取得的英國國籍也不會被承認，有關人士未來持英國護照進入中國大陸或香港時，可能會有問題。
香港主權轉移前，中英兩國曾就BNO護照問題達成共識並交換備忘錄，列明1997年6月30日或之前在港出生的人，可續用英國發出的BNO護照，但不賦予居留權。
不過，英國方面去年聲稱，針對香港實施港區維護國家安全法，英方將會放寬BNO護照持有人移民英國，並自明天起接受BNO護照申請。
港人獲得BNO護照後可申請在英國停留最長5年，期間可讀書或工作，然後申請入籍，再以1年時間即可獲批，俗稱「5+1」移民措施。（編輯：周慧盈）1100130
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