擁百名情婦、索賄數十億！中國第一貪官賴小民遭處決
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-30 12:06:12｜2021-01-30 12:13:58
中國華融資產管理股份有限公司前黨委書記、董事長賴小民，因被指控在2008年至2018年期間，利用職務之便，謀取不當利益，金額高達17.88億人民幣(折合新台幣約77億元)，而在2018年4月被查落馬。本月5日他被天津市第二中級人民法院一審判處死刑，並於昨天(29日)上午遭處決，從一審到正式執行死刑，僅花了短短24天。
綜合陸媒報導，當地法院認為，賴小民收賄的程度，已達到「數額特別巨大，情節特別嚴重，主觀惡性極深」的地步。先前調查時，曾傳出辦案人員光在他的一處房產內就搜出人民幣2.7億元（約新台幣12億元）的現金，重達3噸；除了錢，賴小民還控收受大量房產、名車、名錶、黃金、字畫，違法收受總金額令當局十分震驚，痛批他目無法紀、極其貪婪。不但貪污金額高，讓他被稱為「中國第一貪官」，賴小民還被爆擁有100名情婦、100多棟套房，方便他金屋藏嬌，在合法婚姻關係仍存續期間，與他人長期以夫妻名義同居、生子。賴小民落馬後，被控以受賄、貪污、重婚等3項罪名，去年8月11日在天津第二中級法院開庭審理，今年1月5日被判處死刑，個人財產也全部被沒收。天津高級人民法院還於本月21日駁回賴小民的上訴，並於29日經最高人民法院核准，依照法定程序對賴小民執行死刑。有港媒披露，在中國的刑事訴訟法規定中，死刑必須由最高法院核准，但並沒有規定核准期限，只規定下級法院須在接到最高法院執行死刑的命令後，於7日內執行，在短時間內就被判死並處決的高官並不常見，大多數判死後都還會先緩刑，或改判無期徒刑。有關報導並指出，賴小民也是自十八大以來，首位因貪腐被執行死刑的官員；不過相比於中共十八大後落馬的官員，賴小民涉及的貪污數額也比較多，且多數行為發生於十八大之後，也許因此被當局認為罪大惡極、毫無收手及悔過之意，才會迅速被判死處決。