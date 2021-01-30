部桃群聚首見死亡 醫揭「防疫重點」：採檢陰性僅能參考
編輯中心/綜合報導
2021-01-30 15:57:55
部桃醫院傳出新冠肺炎群聚感染事件後，今（30）日再增4例本土病例，其中1例死亡，是部桃群聚首起死亡案例，且案863一家七口已有6人確診，引發外界關注。對此，前立委林靜儀醫師表示，「隔離才是避免疫情擴散的重點」，直言「症狀與採檢陰性真的僅能參考，14日隔好隔滿是重要的」。
中央流行疫情指揮官陳時中今日在記者會上表示，今天新增的4本土案例中，案907、909、910為案863部桃護理師之同住家人，其中高齡80多歲的案907本就患有多重慢性疾病，在確診當晚即不幸去世。對此，前立委林靜儀醫師第一時間在臉書發文表示，「先講結論：隔離才是避免疫情擴散的重點」。林靜儀指出，「感覺部桃案最近幾例較高齡個案，接觸病毒到發病症狀出現的時間較長，許多個案初採陰性後數日才確診陽性。如果病毒潛伏期變長，防疫挑戰性就會比較大。症狀與採檢陰性真的僅能參考，14日隔好隔滿是重要的」。對於首起死亡案例出現，陳時中強調誰都不希望看到，「真的很惋惜」，承諾部桃醫院將與家屬討論後來協助處理後事，同時也會在尊重意願的前提下，對家屬進行相關心理輔導與諮商。雖然心情沈重，但陳時中認為新增的4起個案仍算在防火牆內，都處在居家檢疫和隔離期間，整體案情並未升溫。（編輯：倪浩軒）
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