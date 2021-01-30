拜登時代開啟新局 司徒文：對拜登反中友台深具信心
新頭殼newtalk
2021-01-30 17:56:33
▲ （圖／新頭殼）
×
▲ （圖／新頭殼）
美國總統拜登甫正式上任，美國、中國與台灣三者間的關係是否會產生變化，是全球國家矚目的焦點。台灣保安協會今日舉辦「拜登時代下的台美關係展望」座談會，台獨聯盟主席暨現代基金會理事長陳南天表示，美中台三角關係內，台灣如何重新審思在美中、國際新局勢間的定位並做好因應對策，因此邀請學者專家與談提出看法。國立陽明大學副校長司徒文（William A. Stanton）表示，對於拜登政府反制中國的舉動，以及承諾持續發展台美關係，他仍深具信心。
「拜登時代下的台美關係展望」座談會今日下午在集思台大會議中心柏拉圖廳舉行，與會專家包含台灣安保協會副理事長李明峻、國立陽明大學副校長司徒文、台灣智庫執行委員賴怡忠、前台灣人公共事務會FAPA辦公室主任林仁惠、國防安全研究院助理研究員林彥宏、國立東華大學族群關係與文化學系教授謝若蘭、立法委員王定宇、青平台研究中心兼任研究員宋承恩以及自由撰稿者汪浩。
由於2018年美中貿易戰與2020年的武漢肺炎，使得美中關係急遽惡化，亦牽動台美關係的變化。而今年美國總統拜登政府走馬上任，台灣人最關心的必然是台美中三角關係未來的走向，在拜登的領導下，美國的外交政策是否會如外界所預期，對中國會重回過去和緩的戰略模糊政策，而台美關係趨於低調，或是延續川普政府中後期的戰略競爭關係框架，將台灣納入印太戰略一環，共同遏阻中國破壞區域和平。
司徒文在專題演講中指出，對於制衡中國，美國印太司令部在1月24日宣告，由「羅斯福號」率領的航空母艦打擊群已經進入南海伸張「航行自由權」，他認為，該行動代表美方對中共在前一天以轟炸機、戰鬥機等進入台灣西南防空識別區做出明確回應。遏止中國的擴張，已逐漸成為全球國家的共識，「抗中」成為國際新局勢。美國國務院在1月23日透過新聞稿表示，美方已清楚認知中國不斷企圖恐嚇包括台灣在內的鄰邦，他們將敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣的民選帶筆進行有意義的對話。
針對美台關係，司徒文提到，台灣駐美代表蕭美琴正式受邀拜登總統的就職典禮，雖然這並不是駐美代表首次出席美國總統的就職典禮，但過去都是由美國國會議員基於禮貌提出邀請，今年蕭美琴則是自1979年斷交以來，第一位持官方邀請函參加就職典禮的駐美代表。
司徒文指出，美國國務院的新聞稿最後以「美國對台灣的承諾堅若磐石」做出強而有力的結論。他認為在新政府上任之際，很難想像還能對於支持台灣一事做出更為強悍的聲明，司徒文強調，拜登政府已經展現了絕佳的起步，而台灣自己也必須重新思考在美中關係與國際局勢間的定位。
司徒文是美國資深外交官，現任國立陽明大學副校長，曾任美國駐澳洲大使館代辦及副館長、美國駐韓大使館副館長及美國在台協會臺北辦事處長。他的前妻凱倫亦為外交官，曾任美國駐東帝汶大使。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
司徒文表示，對於拜登政府反制中國以及承諾持續發展台美關係，他仍深具信心。 圖：台獨聯盟／提供 「拜登時代下的台美關係展望」座談會今日下午在集思台大會議中心柏拉圖廳舉行，與會專家包含台灣安保協會副理事長李明峻、國立陽明大學副校長司徒文等多位專家與學者。 圖：台獨聯盟／提供 今年美國總統拜登政府走馬上任，台灣人十分關心台美中三角關係未來的走向。 圖：台獨聯盟／提供