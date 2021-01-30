林園工業區總體檢 高市府與中央成立聯合稽查小組
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-01-30 18:07:04
昨(29)日深夜位在高雄林園工業區的聯成化工發生大火，經消防局全力撲滅，於今日清晨平息且無人傷亡。高市府表示，昨晚市長陳其邁得知後立即趕赴現場，陳其邁指示環保局除先依空污法重罰500萬元外，也已下令要求該廠全面停工，需經市府聯合稽查小組複檢後才可以復工。今日下午市府相關單位已與經濟部組成聯合稽查小組至聯成化工進一步的了解狀況，並於2月1日起展開林園工業區廠商總體檢作業。
環保局表示，中央由經濟部次長曾文生率工業局等官員，召開聯合稽查小組第一次會議，高雄市政府由秘書長楊明州率勞工局、消防局、經發局、環保局長共同出席與會。會中決議，林園工業區內所有廠商之聯合稽查將分三階段進行。第一階段從2/1日開始，對象主要為近一個月來發生工安事件及因緊急排放造成空污之4家廠商；第二階段對象針對林園工業區近三年內發生過工安事故之廠商；第三階段則為其他之石化工廠。第一階段執行成果會於2月9日之前對外說明。陳其邁要求高雄市政府與經濟部的共同合作，徹底落實林園工業區廠商之工安及環保的自主管理措施並強化各項災害防救機制，以確保林園鄉親的居住安全及環境品質。