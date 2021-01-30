誠徵「擅長睡覺者」上班！2個月能爽領8萬　工作內容曝光

日常工作對上班族來說總是會有遇到疲憊、厭倦的時候，但又因為得賺錢過生活而不得不打起精神，不過這項能讓人「在家躺著賺」的工作就掀起不少網友討論。美國一間研究睡眠的床墊公司「Sleep Junkie」日前就公開一項職缺，要求受試者在家測試3款高級床墊，寫下使用後心得就能輕鬆領取3000元美金（約新台幣8萬4000元）的薪水。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這間「Sleep Junkie」公司是美國研究睡眠與床墊的公司，由於2020年疫情在全球傳播，他們研究發現了人們對於睡眠品質的要求達到5年來的新高。為了幫助有睡眠障礙的消費者，他們特別開出了徵才廣告，希望邀請到「擅長睡覺的人」參加測試，協助在2個月內測試3款床墊，只要如期完成交付任務就能將3千元的試睡金和價值約1500元美金（約新台幣4萬元）的床墊帶回家。

▲美國這間床墊公司徵求「睡美人」來測試床墊。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash）

不過這份工作也不是人人都能報名參加的，在應徵條件上就寫著受試者必須擁有良好的寫作能力，必須要誠實描述使用後的體驗、睡眠品質情緒和舒適程度，同時也要有「容易入睡」的能力。受試者在測試床墊的這段時間也「禁止與他人同床」避免影響對產品的評論或使用心得。只要通過測試後就能免費挑選其中一款床墊回家。

此外，在徵才廣告上Sleep Junkie也強調，這項「睡美人」計畫也會根據防範新冠肺炎的防疫準則進行，另外若是位居貨運難以抵達或取回的地區可能也會在資格審查的第一關遭到淘汰。（編輯：楊智傑）