王美花：台美供應鏈對話讓產業對談　不限半導體

（中央社記者蘇思云台北30日電）經濟部長王美花表示，台灣時間2月5日將以視訊方式跟美國召開供應鏈對話，主要讓產業業者互相對話，領域不限於半導體產業，美方出席代表等確定後就會正式對外公布。
外界關注台美供應鏈對話內容，王美花今天晚間接受電視台專訪時表示，台灣跟美國在去年11月20日召開首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US EconomicProsperity Partnership Dialogue）後，雙方供應鏈合作愈加緊密，後續展開工作小組會議，持續保有溝通管道，後來安排2月5日以視訊方式讓業者間互相對話。媒體詢問對話規模與台美雙方官方參與對象，王美花表示，主要對談是產業對產業，參與業者不限於半導體，其他領域也有。台灣部分她會出席，等美方出席者確定後，會再跟外界說明。近期全球鬧車用晶片荒，美國、日本、德國汽車工業近期因車用晶片缺貨而減產，紛紛透過外交管道向台灣求援，日前台經院建議台灣不妨以「晶片換疫苗」。王美花對此表示，這是很有趣的議題，不過，不管是晶片還是疫苗，其實都是私人間的買賣，或是私人賣給各國政府，屬於商業行為。王美花表示，全球疫情目前未歇，台灣還沒取得疫苗的情況下，日前也有向德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）表達相關意見，希望德國在行有餘力範圍內，協助台灣取得疫苗，王子陶表示會轉達相關意見給德國政府。「我想不叫做交換，而是互相協調廠商解決問題，希望互惠共榮」。（編輯：張均懋）1100130