憂成防疫破口 台南甜點節明停辦
記者鄭婷襄/台南報導
2021-01-30 22:19:19
集合近40家知名甜點店的海安商圈台南甜點節今（30）日在台南海安路登場，許多民眾擔心成為防疫破口，紛紛湧入市長黃偉哲的臉書建議停辦，台南市政府經發局晚間緊急指出，明日將停辦該活動，而衛生局也指出，海安商圈經民眾檢舉未執行防疫措施，市府將開罰3千元以上1萬5千元以下罰鍰。
台南市政府指出，海安商圈台南甜點節屬經濟部中小企業處補助的活動，因新冠肺炎疫情持續升溫，市府多次向海安商圈建議取消或延後活動，並發文應在活動前應進行風險評估，市府再次重申現階段不支持舉辦各項大型活動，海安商圈經評估後仍決定續辦甜點節活動。台南市政府經濟發展局今晚表示，今日多次派員前往活動現場確認各項防疫措施，經確認活動現場人潮聚集無法保持安全社交距離且又接觸不特定人士的特性，恐因此造成防疫破口，市府已立即向經濟部中小企業處與商圈組織要求商圈停辦活動，經溝通討論後均認為現階段以防疫為優先，明（31）日將停辦該活動。台南市政府也在稍早前指出，有民眾檢舉海安商圈部分遊客未配戴口罩、保持社交距離，經稽查確實海安商圈業者未依照提交至市府衛生局審查之防疫計畫執行相關防疫作業，經舉證相關證據後，將移送衛生局處分，依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，裁罰新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。
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