護理師婆婆染疫過世　醫護感嘆「這件事」：真的辛苦了

部桃醫院傳出新冠肺炎群聚感染事件後，昨（30）日又新增4例本土病例，其中，案907（案863護理師的婆婆）於29日晚間不幸身亡。對此，由醫護組成的臉書粉專《MedPartner 美的好朋友》在臉書嘆道，「自己染上疾病，又傳染給身邊最親愛的家人，是每位抗疫醫療人員心中最害怕，也揮之不去的惡夢」。

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《MedPartner 美的好朋友》發文表示，「自己染上疾病，又傳染給身邊最親愛的家人，是每位抗疫醫療人員心中最害怕，也揮之不去的惡夢。」這次被感染的案863護理師，家中的7人已經有6人被感染，甚至是自己年邁80多歲的婆婆也不幸染疫過世，她心中的痛苦跟壓力，一般人絕對難以想像。

《MedPartner 美的好朋友》指出，每一名醫護、防疫人員都可能遇到同樣的事，即使你再怎麼小心，都還是不可能把這樣的風險降到零。我們能做的，就是理解這個病毒在親密的人之間傳播力就是這麼強，努力做好個人的防疫，並且給被感染的人們最大的支持。

▲部桃醫院傳出新冠肺炎群聚感染事件後，昨（30）日又新增4例本土病例，其中，案863護理師的婆婆29日晚間不幸身亡。（圖／記者李春台攝）

《MedPartner 美的好朋友》也提到，這個案例發生後，可能醫護人員被獵巫的狀況又會出現，希望大家千萬不要把為你挺在最前線的人當作妖魔鬼怪，也不要講什麼為什麼接觸感染病人還要回家，「難不成你要第一線的醫療人員一整年都不回家嗎？」

《MedPartner 美的好朋友》認為，這次的院內感染事件，感染的醫護都很快就有自覺，也很快開始進行感染的控制，現在才沒讓疫情更加擴大，比起世界各國的院內感染的狀況，真的已經做得很好了。文末，《MedPartner 美的好朋友》也不忘祝福護理師一家人能早日康復，直呼「真的辛苦了」。（編輯：許苡晴）