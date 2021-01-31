「需要時才叫我們英雄」！護理師揭第一線慘況：良心安嗎

部桃醫院群聚感染風波持續擴大，昨（30）日更傳出案907不幸身亡，是部桃群聚首例死亡案件，防疫第一線醫護人員所受到的輿論壓力仍相當龐大。對此，一名林口長庚紀念醫院的實習護理師就心寒表示「需要的時候叫我們英雄，出事的時候就懷疑我們！」，更直言台灣出事了醫護人員卻被帶風向，質疑這些人「良心會安嗎？」。

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臉書社團《爆怨2公社》近日有篇實習護理師紀錄心聲的文章掀起熱議，她透露站在防疫第一線時常做到流汗，卻看見一堆民眾將口罩戴在人中、整個鼻子露出來，「搶口罩搶成這樣， 卻從來沒有好好的把口罩戴好過」，更無奈表示這些人需要的時候就喊醫護英雄，出事的時候卻反咬他們，「我們的命也是命啊！」。

▲指揮中心30日表示部桃事件群聚增4人。(圖／指揮中心提供)

此外，原PO也痛批疫情才剛緩和，台灣就有不少人鬆懈下來，「人越多的地方就越往哪去」，更回憶起疫情甫在台灣爆發時，自己也遇過非新冠肺炎患者的病人，沒戴口罩就直接往她臉上狂咳嗽，她不解的表示為什麼不認為是這些不配合還隱瞞的人造成的，「現在出事就有人帶風向來怪我們， 這些人良心會安嗎？」。

文末原PO坦言偶爾也會有想放棄的念頭，「我們自己也有家人、也有我們私心想要守護的人，但是使命感使然，我們不願意放棄」，只是希望民眾防疫期間除了自我約束外，也別不斷責怪、質疑醫護人員了。

▲護理師一番發文掀起網友熱議。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

這篇心聲也掀起網友們熱情回應，許多民眾紛紛留言替她加油打氣「真的很謝謝你們這些無私的英雄」、「沒有你們，台灣一定比現在慘」、「懷疑醫護真的很莫名其妙」、「真的很多人用不正確的方式戴口罩，鼻孔露出來根本沒防護作用」、「辛苦，尤其是出門看到很多沒戴口罩或者口罩戴一半的，心很累」、「你們真的很辛苦了，看在眼裡心疼在心裡！」。（編輯：楊智傑）