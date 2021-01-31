NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

「需要時才叫我們英雄」！護理師揭第一線慘況：良心安嗎

編輯中心/綜合報導

2021-01-31 17:44:42

衛生福利部桃園醫院，如今成為新冠肺炎群聚感染之地。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
▲部立桃園醫院院內群聚感染事件持續延燒，有護理師就發文感嘆「我們的命也是命」。（圖／記者李春台攝）
部桃醫院群聚感染風波持續擴大，昨（30）日更傳出案907不幸身亡，是部桃群聚首例死亡案件，防疫第一線醫護人員所受到的輿論壓力仍相當龐大。對此，一名林口長庚紀念醫院的實習護理師就心寒表示「需要的時候叫我們英雄，出事的時候就懷疑我們！」，更直言台灣出事了醫護人員卻被帶風向，質疑這些人「良心會安嗎？」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
臉書社團《爆怨2公社》近日有篇實習護理師紀錄心聲的文章掀起熱議，她透露站在防疫第一線時常做到流汗，卻看見一堆民眾將口罩戴在人中、整個鼻子露出來，「搶口罩搶成這樣， 卻從來沒有好好的把口罩戴好過」，更無奈表示這些人需要的時候就喊醫護英雄，出事的時候卻反咬他們，「我們的命也是命啊！」。
▲指揮中心30日表示部桃事件群聚增4人。(圖／指揮中心提供)
▲指揮中心30日表示部桃事件群聚增4人。(圖／指揮中心提供)
此外，原PO也痛批疫情才剛緩和，台灣就有不少人鬆懈下來，「人越多的地方就越往哪去」，更回憶起疫情甫在台灣爆發時，自己也遇過非新冠肺炎患者的病人，沒戴口罩就直接往她臉上狂咳嗽，她不解的表示為什麼不認為是這些不配合還隱瞞的人造成的，「現在出事就有人帶風向來怪我們， 這些人良心會安嗎？」。
文末原PO坦言偶爾也會有想放棄的念頭，「我們自己也有家人、也有我們私心想要守護的人，但是使命感使然，我們不願意放棄」，只是希望民眾防疫期間除了自我約束外，也別不斷責怪、質疑醫護人員了。
▲（圖／臉書社團《爆怨2公社》）
▲護理師一番發文掀起網友熱議。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）
這篇心聲也掀起網友們熱情回應，許多民眾紛紛留言替她加油打氣「真的很謝謝你們這些無私的英雄」、「沒有你們，台灣一定比現在慘」、「懷疑醫護真的很莫名其妙」、「真的很多人用不正確的方式戴口罩，鼻孔露出來根本沒防護作用」、「辛苦，尤其是出門看到很多沒戴口罩或者口罩戴一半的，心很累」、「你們真的很辛苦了，看在眼裡心疼在心裡！」。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

繼續作答
哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您覺得防疫期間外送員在醫院與市區間送餐是否會成為防疫破口？

會造成防疫破口
不會造成防疫破口
42.57%57.43%
2021-01-28-2021-02-03

蔡英文下令保黃捷不被罷免！您覺得民進黨該出手保黃捷嗎？

贊成
不贊成
26.65%73.35%
2021-01-26-2021-02-01
即時
推薦閱讀