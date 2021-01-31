阿湯慘了！監視員工被罵「惡夢」　《不可能7》爆離職潮

由湯姆克魯斯主演、監製的《不可能的任務7》，之前因為疫情影響停工5個月，讓電影嚴重超支，也令阿湯哥憂心忡忡，特地買了2台「監控機器人」擺在片場，監視工作人員有沒有戴口罩、做好防疫工作，導致現場氣氛非常糟糕，許多人怨聲載道，甚至在近期更傳出片場爆出離職潮！

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根據報導，《不可能的任務7》已經完成英國的拍攝，目前正在阿拉伯聯合大公國取景，但英國最近實施防疫禁飛令，這讓許多工作人員希望趕快飛回英國，就擔心屆時無法回國，會影響未來的生活。有知情人士透露：「現在製作團隊很多人，尤其是年輕又薪水不高的工作人員，都非常憤怒，一心只想回家。」

▲▼阿湯哥（上圖左二，下圖中）緊鑼密鼓拍攝《不可能的任務7》中。（圖／達志影像）

還有員工跟媒體爆料：「我們覺得諸事不順、士氣低落，很多人都想暫時停工，等疫情過了再計畫，但阿湯哥卻只想盡快完工，沒有東西能夠阻止他，他或許是最有決心的人，令人佩服，但也是一個惡夢，其他人都受不了他。」