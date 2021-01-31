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爆料選秀節目幕後遭嗆聲　陳芳語道歉：沒有針對誰

記者薛羽彤/台北報導

2021-01-31 18:48:03｜2021-01-31 18:48:17

▲陳芳語回應熱依娜嗆聲一事。（圖 / 家扶基金會提供）
▲陳芳語回應熱依娜嗆聲一事。（圖 / 家扶基金會提供）
陳芳語（Kimberley）今（31）日出席「家扶七十心無限音樂會」記者會，日前她上館長的直播節目談到參加《創造101》的辛酸日子，還提到占用浴室抽菸、跟男友講電話的同寢室友，網友憑線索猜測疑似是熱依娜，而她也隔空嗆聲陳芳語，陳芳語則表示，自己沒有針對誰，若有得罪到任何人很抱歉。
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▲陳芳語出席「家扶七十心無限音樂會」記者會。（圖
▲陳芳語出席「家扶七十心無限音樂會」記者會。（圖 / 家扶基金會提供）
陳芳語在館長直播節目上，談到過去參加選秀節目《創造101》的辛酸，提到當時生活完全沒有隱私，房間內裝滿攝影機，因要換衣服將鏡頭擋住還被工作人員罵；還說有名室友霸占廁所與男友講電話，陳芳語不慎脫口「新疆」二字，網友猜測疑似是熱依娜，事後熱依娜也在微博上嗆聲，「嘖嘖嘖嘖！度量跟身高成正比啊！姐們兒，誰認識妳啊？」
對於熱依娜的反應，陳芳語今受訪時表示，當時上節目只是回答館長的問題，強調自己只是陳述事實，但沒有要針對任何人的意思，「我不是為了要抱怨，只是在分享，如果有得罪到任何人，我非常抱歉。」
▲熱依娜隔空嗆聲陳芳語。（圖
▲熱依娜隔空嗆聲陳芳語。（圖 / 我是熱依娜微博）
 
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