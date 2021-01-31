東北季風週二再發威！溫度下探11度 北部、東部轉濕涼
編輯林莞茜/綜合報導
2021-01-31 21:11:45
中央氣象局今（31）日在臉書專頁「報天氣」指出，下週一週天氣大致上溫暖，但清晨仍冷，週二東北季風增強，北部及東部轉雨、稍涼，不過週三一直到週日將溫度將回暖，各地天氣穩定；離島部分天氣大致穩定，週二因東北季風加強，風勢會比較大。
中央氣象局表示，下週天氣溫度宜人，週一白天溫暖，但清晨仍冷，各地天氣都不錯，東半部要注意可能會有零星短暫雨出現，新竹至台南、南投空曠地區、近山區的平地還是有局部11度左右的溫度；中南部地區大清早容易有霧，不過白天霧氣就會散去，提醒在霧中行車的用路人要特別留意，早出晚歸的民眾也要特別注意保暖。到了週二，東北季風將會增強，迎風面的北部，主要在桃園以北、東半部會有短暫雨出現，溫度上也會轉涼，其他地區則維持多雲到晴的天氣，氣溫上則維持白天溫暖、清晨偏冷的狀態，不太受東北季風影響。離島風勢較大，外出活動也要特別留意。氣象局提醒，要開始返鄉的民眾，金馬地區溫度都會比台灣冷一些，需要特別留意溫度差。不過到了週三開始，東北季風減弱，天氣恢復溫暖、穩定的型態，東半部降雨也會減少，一直要到週日水氣才會增多，大台北山區會有些短暫雨，中南部的天氣則持續穩定，氣溫上大致上為白天溫暖清晨仍涼。