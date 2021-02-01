南韓新增355例確診 延長現行防疫措施至2月14日
（中央社台北31日電）韓國中央防疫對策本部今天通報，截至今天0時，境內單日新增355起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，累計確診7萬8205例。為遏制第3波疫情，防疫部門決定延長現行防疫措施至2月14日。
韓聯社報導，韓國今天通報的單日新增病例較前一天減少103例，時隔5天再次降至400例以下，這可能是因為週末檢測量只有平日的一半。當局並通報新增6例死亡，累計病故人數1420人，平均致死率1.82%。雖然新增確診病例減少，但宗教設施、醫院等部分設施的群聚感染不斷，社區感染風險仍偏高，確診病例增速隨時都有可能反彈。韓國中央災難安全對策本部今天召開記者會，公布明天起的防疫措施。現行的首都圈2.5級、非首都圈2級防疫措施，以及全國禁止5人以上聚集措施，將持續實施至2月14日。防疫部門還將實施春節特別防疫措施，民眾在春節假期實際上將難以回家過節和拜年。根據防疫部門方針，在首都圈和非首都圈舉行紅白事等各種活動時，須分別遵守與會人員低於50人和100人的規定；5大類營業性娛樂場所的禁令，以及可邊玩撲克牌邊喝酒的「德撲酒吧」（Holdem pub）禁止營業的措施，亦將持續至下月14日。咖啡廳和餐廳可繼續在晚間9時前提供內用服務；室內體育設施和KTV在遵守每8平方公尺限員1人的規定下也可以營業，但須於晚間9時關門。另外，國務總理丁世均今天召開防疫部門會議時介紹，世界衛生組織（WHO）的「疫苗全球取得機制」（COVAX）30日通報，最快將於2月中旬向韓國供應輝瑞（Pfizer）疫苗11萬7000劑，約6萬人份。阿斯特捷利康（AstraZeneca）的疫苗也將在獲得世衛緊急使用授權後，於上半年內透過COVAX交付韓國最少130萬人份、最多219萬人份，其中至少30萬人份將於2月至3月交付。（編輯：楊昭彥/核稿：林治平）1100131