黑龍江吉林確診減少　中國本土新冠肺炎增33例

（中央社台北1日電）中國1月31日新增42例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，其中本土病例33例，包括黑龍江22例，吉林10例，河北1例；境外移入9例，分布於上海、北京、天津、湖南、廣東。
中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，1月31日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例42例，其中本土病例33例，分別為黑龍江22例，吉林10例，河北1例；境外移入病例9例，分別為上海4例，北京2例，天津1例，湖南1例，廣東1例。境外移入現有確診病例302例。累計確診病例4717例，累計治癒出院病例4415例。尚未出現症狀但帶有病毒的無症狀感染者1月31日新增16例，其中6例為境外移入。當日轉為確診病例5例，解除醫學觀察30例。目前尚在醫學觀察的無症狀感染者891例，當中297例為境外移入。截至1月31日24時，中國大陸現有確診病例1614例，累計治癒出院病例8萬3314例，累計死亡病例4636例，累計確診病例8萬9564例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者96萬6680人，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬8217人。此外，香港特別行政區累計確診1萬452例，其中出院9423例，死亡181例；澳門特別行政區累計確診47例，當中46例已出院。（編輯：翟思嘉）1100201