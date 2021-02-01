吳宗憲代言天王級保健品　1月大賣破九千萬！

綜藝天王吳宗憲大動作代言東森直消電商推出的「東森活泉精華膠囊」，不僅線上線下廣告打得鋪天蓋地，就連東森集團中和總部外廣場，昨晚（1／30）更是架起了大型裝置藝術，讓前去錄影的吳宗憲備感禮遇。談到代言的保健品本月將賣破九千萬，他大呼：「最好的代言就是分享，我自己親身體驗過產品的效果，夠好才敢分享；今年一開始就賣出如此佳績，感覺運勢大開，希望不只是分享好產品，也要把好運勢分享給所有好朋友！」

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去年底東森直消電商三週年大會上，宣告將由綜藝天王吳宗憲代言天王級保健品「東森活泉精華膠囊」，他亦於大會上加入成為超級經理級經銷商，身體力行對產品的支持與信賴。吳宗憲在會上分享，身為公眾人物，要對所有的粉絲負責，所以從不輕易接下代言，但前陣子摔車後，充分體驗到東森活泉精華膠囊對傷後的幫助實在太令人驚艷，因此欣然接受王令麟董事長和王世均業務執行長的邀約，用自己的親身經歷為產品代言，勢要將這支對他幫助很大的保健品，分享給所有人。

昨晚吳宗憲至東森中和總部錄影，一抵達就看到總部外廣場已架起以他為主題的巨大裝置藝術，備感禮遇，再聽聞2021年1月東森活泉精華膠囊即將賣破九千萬，更是興奮非常，他直言，好的商品真的會不逕而走，很開心因為他的代言讓更多人知道這支產品，並幫助到更多人，這就是他代言的初衷：「最好的產品要分享給最愛的人們，最好的代言就是分享，最好的分享就是說出心裡話。全台灣都看到我如何快速從摔車中恢復的，這就是為什麼我敢接下這個代言！」

吳宗憲也透露，接下來除了台北捷運、街道上、大樓內，甚至是上網都看得到他的代言以外，他也將多多宣傳東森直消電商的各項好康、郵輪獎勵競賽，鼓勵大家踴躍加入他的分享推廣行列，比如說千萬不要錯過春節期間東森「樂透過新年 百萬現金天天抽」的活動：「感覺我今年運勢真的強強滾，希望可以把好運氣分享給大家，讓大家都跟我一樣，在東森獲得更多好彩頭！」

