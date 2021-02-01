台積電一度衝上607元！台股早盤大漲220點、重返15300點
記者顏真真/台北報導
2021-02-01 11:53:14
美股上周五崩跌，不過，台股今（1）早盤開紅震盪後衝高，並站上15300點，一度大漲220.78點，來到15359.09點，漲幅逾1%，目前仍漲近200點，而「護國神山」台積電早盤股價亦震盪走高，並重新站上600元，一度來到607元、漲幅超過2%，目前在604元震盪。
台股今日早盤以15176,56點、上漲38.25點開出後，一度因賣壓出籠，台股翻跌失守15100點，並下探15089.96點、跌48.35點，但隨後逢低承接買盤進場，台股再度翻紅，並重新站回15300點，一度來到15359.09點，大漲229.78點，大盤高低價差更達269.49點，目前大盤仍漲近200點。在類股表現上，半導體漲逾2%，傳產及金融保險類股亦表現亮眼，其中傳產的貿易百貨、鋼鐵、水泥、塑膠、橡膠、玻璃陶瓷目前漲幅也都在1%以上，生技醫療漲幅亦超過1%，倒是電機機械、航運、觀光、電腦及週邊設備類股走跌。就個股觀察，蘋概3天王中的台積電股價以595元開出，並進一度攻上597元，但隨後壓盤湧現，一度跌破590元，來到587元，之後逢低承接買盤進場，台積電再度翻紅，並一度站回600元之上，更觸及607元，漲逾2%，目前在604元盤整，聯電、聯發科漲幅更超過3%，而鴻海盤中跌超過1%，目前在111元震盪，大立光也翻跌逾1%，目前在2935元震盪。