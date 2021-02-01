手遊課金有夠夯！台灣「課長」平均產生營收 排全球第三
記者賴志昶／台北報導
2021-02-01 12:24:09
國內手遊市場持續蓬勃發展，尤其去年受到疫情影響，「宅經濟」持續發酵。根據調查，台灣2020年在全球手遊營收市場中，排名全球第七；若比較每位手遊「課長（付費玩家）」所產生的營收，台灣更可排名全球第三名。
Google於2021 台北國際電玩展期間，舉行媒體聚會，分享台灣手遊市場的相關數據。根據市調機構App Annie調查，全球2020年Android與iOS雙平台未包含中國市場的手遊收入達540億美元，相較 2019 年成長18％。在台灣市場方面，調查指出，台灣2020年在全球手遊營收排名中，排名全球第七；若依照每位玩家產生的營收排名，台灣可排名全球第六；而如果依每位付費玩家產生的營收排名，台灣則名列全球第三名。在下載量方面，調查顯示，2020年全球手遊下載量相較2019年成長21%，營收成長18%；另外，2020年台灣手遊下載量相較2019年，卻下降4％，不過營收仍成長21％。分析指出，全球手遊市場不管是下載量與營收都持續成長，但台灣市場單一下載與營收貢獻較高。Google分析，手機遊戲開發者要成功主要有三大因素，分別為「擁有研發團隊」、「邁向海外市場」以及「找到對的玩家」；因此，他們針對手機遊戲獨立開發者在2017年推出「一級玩家計畫 （G-Player One program）」，培訓內容包含測試與優化線上App商店、分享全球遊戲產業趨勢及廣告創意，以及如何進行廣告優化與變現等；此外，2020 年也啟動數位人才探索計劃畫，透過「Google Ads」與「Google Analytics」等認證，讓台灣數位人才擁有走向國際的數位行銷、數位洞察與分析、影音素材等能力。