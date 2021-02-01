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中國破獲假疫苗犯罪！搜出3千針劑　逮捕80餘人　

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-02-01 14:44:48｜2021-02-01 14:47:11

▲中國江蘇、北京、山東等地公安機關近日破獲製造、販售假新冠疫苗的犯罪事件，逮捕80餘人並現場查扣3000劑假疫苗。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國江蘇、北京、山東等地公安機關近日破獲製造、販售假新冠疫苗的犯罪事件，逮捕80餘人並現場查扣3000劑假疫苗。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎疫情嚴重，各國也爭相搶購疫苗，導致供貨短缺，難免會出現有心人士趁機魚目混珠，牟取暴利。中國近日就破獲一起犯罪集團以生理鹽水加工，製作假疫苗圖利的案件，涉案的80餘人均已遭到逮捕。
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綜合陸媒報導，江蘇、北京、山東等地公安機關近日成功破獲一起製售假新冠疫苗案件，發現自2020年9月以來，孔姓罪犯就以向預灌封注射器組合件注入生理鹽水、加工等方式，製作假的新冠疫苗，並層層加價銷售。公安並在現場查扣假疫苗3000餘支，成功斬斷犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人80餘名。
除了現場的假貨，當局也已查清其他假疫苗的流向，顯然類似犯罪事件在當地不算罕見，非法行醫、以疫苗為幌子進行詐騙等行為層出不窮。
中國官方強調，疫苗犯罪性質惡劣，危害嚴重，為了人民的安全健康，會繼續秉持勇於擔當、主動作為、打早打小、露頭就打等高壓態勢；同時也會加強與行政監管等部門的合作，決不讓此類犯罪活動擴散蔓延。當局也呼籲，群眾應通過正規渠道接種疫苗，以免上當受騙。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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