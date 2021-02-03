想聽長輩讚「懂挑」？牛年祝福伴手禮應該這樣送

農曆年節近在眼前，挑選伴手禮可是件大事！要如何送得體面、不失禮，感謝對方過去一年的照顧，還要送進親朋好友的心坎裡，都是需要細心張羅，百般思量的；尤其新冠肺炎掀起的陣陣波瀾，民眾不僅重視防疫措施，更注重身體健康。而富含多種超級食物、多元植物營養的桂格黑芝麻黑十穀奶、原杏仁燕麥穀奶禮盒，全天然超級穀珍禮盒以及五麥穀珍系列飲品，即能傳達無微不至的貼心與關懷，打點好身邊的家中長輩、至親好友的活力健康，幫助補充每日欠缺的膳食纖維、多元維生素與礦物質，絕對榮登牛年送禮人氣王！

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每日三餐營養足夠嗎？超級食物來拯救！

衛福部國健署建議民眾，三餐應以全穀為主食，可以提供身體適當的熱量，但是你確定每日三餐都健康營養嗎？現代外食族居多，高油脂、高鹽分、過度精緻的食物對身體造成許多負擔。在繁忙快速的生活步調中，更要慎選「超級食物」，補充多元營養，健康維持。

▲桂格五麥榖珍系列飲品，含有營養價值極高的超級食物。（圖／資料照片）

所謂的「超級食物（Super Food）」即是營養價值極高的食物，富含豐富的營養素、幫助調節生理機能。而桂格五麥穀珍系列飲品含有藜麥、蕎麥、燕麥、黑麥、大麥等超級食物，將營養素、膳食纖維和優質蛋白質濃縮成一包包的精華，不僅食用方便、增添飽足感，減糖15%的配方，減少負擔。五麥榖珍系列有山藥紫芋、松子核桃、黑芝麻糊、杏仁堅果等四種口味，可以隨心情變換，做為平時補充營養的來源，更適合做為拜年賀喜的年節禮品。

桂格牛年期間限定禮盒 健康祝福陪伴一整年

此外，在2021牛年到來之際，身為健康營養專家的桂格更加碼推出多款年節禮盒，像是專業營養師調配、年節期間限定推出的黑芝麻黑十穀奶與原杏仁燕麥穀奶禮盒，以及100%全天然超級穀珍禮盒。黑芝麻黑十穀奶與原杏仁燕麥穀奶禮盒利用專業技術保留黑芝麻、黑藜麥、黑豆、杏仁粒、燕麥粒、糙米等多種超級食物珍貴的膳食纖維，高溫蒸煮技術讓高纖植物奶也有如同牛奶般細緻滑順的口感，滋味多層次，即使是咀嚼功能比較不好的長輩或是小孩，也能輕鬆入口，補充每日欠缺的營養素。

▲桂格黑芝麻黑十穀奶、原杏仁燕麥穀奶禮盒，口感滑順濃醇，好喝少負擔。（圖／資料照片）

今年到府拜年，伴手禮首選桂格黑芝麻黑十穀奶、原杏仁燕麥穀奶禮盒，全天然超級穀珍禮盒以及五麥穀珍，非常體面又不失禮，再加上年節期間吃遍大魚大肉，但卻不一定攝取足夠的營養素，適時沖上一杯黑芝麻黑十穀奶、原杏仁燕麥穀奶或是全天然超級榖珍平衡一下，冷熱皆宜，營養少負擔的好滋味，如同親人般無微不至的關懷與照顧，送進心坎裡的健康祝福陪伴度過未來一整年。